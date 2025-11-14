Очень часто, – боец рассказал, какие подлые методы россияне используют возле Покровска
- Россияне под Покровском пытаются выдавать себя за украинских военных, используя скотч для маскировки.
- Основная проблема на Покровском направлении – нехватка личного состава, что затрудняет остановку продвижения врага.
Под Мирноградом россияне пытаются выдавать себя за украинских военных. Для этого они обматываются скотчем, чтобы обмануть наших защитников.
Как рассказал 24 Каналу офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, такая практика не нова. Враг использовал ее на Покровском направлении.
Читайте также Пользуются этим, – в бригаде "Рубеж" сказали, как россиянам удается сунуться в Покровск
Как россияне обманывают ВСУ?
К сожалению, такую тактику фиксируют не первый раз. Оккупанты пытаются просачиваться мелкими группами и используют для этого все возможные способы, в частности прибегают к переодеванию или маркировке под Силы обороны.
В большинстве случаев украинские военные могут отличить и выявить все эти провокации. Поэтому для врага они заканчиваются неудачно. Обычно, россиян берут в плен или просто уничтожают. На фронте переодевание уже не является новостью.
"Применение таких методов наносит определенные проблемы Силам обороны, но мы имеем различные варианты действий и готовы к провокациям врага. Это довольно часто случается на Покровском направлении", – отметил Владимир Назаренко.
Обратите внимание! Сейчас враг пытается максимально использовать погодные условия, ведь дроны не летают в дождь и туман. Также пользуются тем, что линия обороны не насыщена пехотной составляющей так, как нужно.
Что происходит на Покровском направлении?
- Россияне уже находятся в городе, они пытаются добраться до многоэтажек и там закрепиться. Так хотят расширить зоны своего контроля. Сейчас основное внимание украинского командования обращено к вопросу логистики.
- Военные отмечают, что главная проблема – нехватка личного состава. Пехоты очень мало, чтобы остановить продвижение врага. Из-за этого бойцы вынуждены оставаться на позициях по 50 – 80 дней, заменить их просто некому.
- Владимир Зеленский заявил, что захват Покровска нужен Владимиру Путину, чтобы давить на Украину и заставить ее выйти из Донбасса. По словам президента, оккупацию города Кремль преподнесет Трампу как успех и попытается убедить его в необходимости выхода украинских сил из всей области.