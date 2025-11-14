Дуже часто, – боєць розповів, які підлі методи росіяни використовують біля Покровська

Під Мирноградом росіяни намагаються видавати себе за українських військових. Для цього вони обмотуються скотчем, щоб обдурити наших захисників.

Як розповів 24 Каналу офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, така практика не нова. Ворог використовував її на Покровському напрямку.

Як росіяни обманюють ЗСУ?

На жаль, таку тактику фіксують не перший раз. Окупанти намагаються просочуватися дрібними групами й використовують для цього всі можливі способи, зокрема вдаються до переодягання або маркування під Сили оборони.

У більшості випадків українські військові мають змогу відрізнити й виявити всі ці провокації. Тож для ворога вони закінчуються невдало. Зазвичай, росіян беруть в полон або просто знищують. На фронті переодягання вже не є новиною.

"Застосування таких методів завдає певних проблем Силам оборони, але ми маємо різні варіанти дій та готові до провокацій ворога. Це доволі часто трапляється на Покровському напрямку", – наголосив Володимир Назаренко.

Зверніть увагу! Зараз ворог намагається максимально використати погодні умови, адже дрони не літають у дощ і туман. Також користуються тим, що лінія оборони не насичена піхотною складовою так, як потрібно.

