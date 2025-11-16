"Дружественный огонь" россиян под Покровском: партизаны рассказали о новой проблеме врага
- На Покровском направлении российские операторы дронов часто бьют по своим штурмовым подразделениям из-за путаницы.
- Среди причин хаоса – торопливость командования, которое требует взять Покровск и Мирноград до конца ноября.
На Покровском направлении в российской армии появилась новая системная проблема – операторы дронов все чаще бьют по собственным штурмовым подразделениям. Потери от такого "дружественного огня" уже можно измерить десятками.
В воскресенье, 16 ноября, об этом сообщил "Атеш", передает 24 Канал. Детали рассказали агенты военного партизанского движения из 110-й гвардейской мотострелковой бригады, которая входит в состав 51-й общевойсковой армии агрессора.
Какие проблемы у россиян под Покровском?
Из-за отсутствия опознавательных знаков и общей путаницы российские операторы дронов часто принимают своих собратьев за врага и открывают огонь. Чаще всего под "дружеские" удары попадают штурмовики, работающие по тактике просачивания.
Это уже стало обычным явлением на тактическом уровне, что происходит как днем, так и ночью,
– говорится в сообщении.
Среди причин хаоса партизаны выделяют:
- торопливость командования, которое требует взять Покровск и Мирноград до конца ноября;
- массовые потери и завоз неподготовленного подкрепления вместо ликвидированного личного состава;
- провалы во взаимодействии, связи и координации между подразделениями.
В результате между штурмовиками и операторами БпЛА растет открытая конфронтация. Агенты фиксируют перестрелки, а дронаров все чаще обвиняют в якобы работе в пользу украинцев.
Потери страны-агрессора от такого "дружественного огня" уже измеряют десятками, а наступление на Покровском направлении заметно замедляется.
Что происходит на Покровском направлении?
- Эксклюзивно для 24 Канала командир группы рекрутинга штаба управления 152 ОЕБр Любомир Заика рассказал, что главной целью врага остается захват Донецкой области.
- Оккупанты полностью сосредоточены на Покровске, поэтому защитники ежедневно отражают там колоссальное количество штурмов. К тому же с наступлением поздней осени россияне часто пользуются туманом и дождем, чтобы незаметно пролезть вперед.
- Напомним, за сутки 15 ноября Генеральный штаб ВСУ отчитался о 176 боестолкновениях на фронте. Больше всего вражеских атак пришлось отбивать как раз на Покровском направлении – 52.