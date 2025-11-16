"Дружній вогонь" росіян під Покровськом: партизани розповіли про нову проблему ворога

На Покровському напрямку в російському війську з'явилася нова системна проблема – оператори дронів усе частіше б'ють по власних штурмових підрозділах. Втрати від такого "дружнього вогню" вже можна виміряти десятками.

У неділю, 16 листопада, про це повідомив "Атеш", передає 24 Канал. Деталі розповіли агенти військового партизанського руху зі 110-ї гвардійської мотострілецької бригади, яка входить до складу 51-ї загальновійськової армії агресора.

Які проблеми в росіян під Покровськом?

Через відсутність розпізнавальних знаків і загальну плутанину російські оператори дронів часто приймають своїх побратимів за ворога й відкривають вогонь. Найчастіше під "дружні" удари потрапляють штурмовики, що працюють за тактикою просочування.

Це вже стало звичайним явищем на тактичному рівні, що відбувається як вдень, так і вночі,

– йдеться в повідомленні.

Серед причин хаосу партизани виділяють:

квапливість командування, яке вимагає взяти Покровськ і Мирноград до кінця листопада;

масові втрати й завезення непідготовленого підкріплення замість ліквідованого особового складу;

провали у взаємодії, зв'язку та координації між підрозділами.

Унаслідок цього між штурмовиками та операторами БпЛА зростає відкрита конфронтація. Агенти фіксують перестрілки, а дронарів усе частіше звинувачують у нібито роботі на користь українців.

Втрати країни-агресорки від такого "дружнього вогню" вже вимірюють десятками, а наступ на Покровському напрямку помітно сповільнюється.

Що відбувається на Покровському напрямку?