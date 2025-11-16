"Дружній вогонь" росіян під Покровськом: партизани розповіли про нову проблему ворога
- На Покровському напрямку російські оператори дронів часто б'ють по своїх штурмових підрозділах через плутанину.
- Серед причин хаосу – квапливість командування, яке вимагає взяти Покровськ і Мирноград до кінця листопада.
На Покровському напрямку в російському війську з'явилася нова системна проблема – оператори дронів усе частіше б'ють по власних штурмових підрозділах. Втрати від такого "дружнього вогню" вже можна виміряти десятками.
У неділю, 16 листопада, про це повідомив "Атеш", передає 24 Канал. Деталі розповіли агенти військового партизанського руху зі 110-ї гвардійської мотострілецької бригади, яка входить до складу 51-ї загальновійськової армії агресора.
Дивіться також Чи був готовий Покровськ до оборони, як росіяни прорвалися у місто та чи є загроза його втрати: інтерв'ю командира 1-го ОШП "Перуна"
Які проблеми в росіян під Покровськом?
Через відсутність розпізнавальних знаків і загальну плутанину російські оператори дронів часто приймають своїх побратимів за ворога й відкривають вогонь. Найчастіше під "дружні" удари потрапляють штурмовики, що працюють за тактикою просочування.
Це вже стало звичайним явищем на тактичному рівні, що відбувається як вдень, так і вночі,
– йдеться в повідомленні.
Серед причин хаосу партизани виділяють:
- квапливість командування, яке вимагає взяти Покровськ і Мирноград до кінця листопада;
- масові втрати й завезення непідготовленого підкріплення замість ліквідованого особового складу;
- провали у взаємодії, зв'язку та координації між підрозділами.
Унаслідок цього між штурмовиками та операторами БпЛА зростає відкрита конфронтація. Агенти фіксують перестрілки, а дронарів усе частіше звинувачують у нібито роботі на користь українців.
Втрати країни-агресорки від такого "дружнього вогню" вже вимірюють десятками, а наступ на Покровському напрямку помітно сповільнюється.
Що відбувається на Покровському напрямку?
Ексклюзивно для 24 Каналу командир групи рекрутингу штабу управління 152 ОЄБр Любомир Заїка розповів, що головною метою ворога залишається захоплення Донецької області.
Окупанти повністю зосереджені на Покровську, тож захисники щодня відбивають там колосальну кількість штурмів. До того ж із настанням пізньої осені росіяни часто користаються туманом і дощем, аби непомітно пролізти вперед.
Нагадаємо, за добу 15 листопада Генеральний штаб ЗСУ відзвітував про 176 боєзіткнень на фронті. Найбільше ворожих атак довелося відбивати якраз на Покровському напрямку – 52.