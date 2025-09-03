Святослав "Калина" Паламар рассказал о ситуации на Покровском направлении. Еще в начале августа там ситуация была критической.

Что сейчас происходит на Покровском направлении "Калина" рассказал в интервью "Украинской правде", передает 24 Канал.

Какова ситуация на Покровском направлении?

В операционной зоне 1 корпуса Нацгвардии "Азов" до момента его захода на Покровское направление 4 августа ситуация была довольно критической.

"Как можно было увидеть даже на карте DeepState, враг там продвигался. Нам удалось улучшить управление и организацию войск, улучшить оборону", – отметил Паламар.

Он добавил, что проблема этого направления в том, что сейчас там действует 51 и 8 армия России. А у них нет особых проблем с пополнением личного состава.

Мы их разбиваем, они заходят на восстановление, дальше быстро пополняются и снова заходят. Но в целом ситуация намного лучше, чем была до того момента, когда мы туда зашли,

– подчеркнул "Калина".

За последний месяц враг потерял на Покровском направлении более 1 600 человек погибшими и примерно 800 ранеными. Кроме того, обменный фонд пополнился на 58 пленных, среди них – парень 1997 года рождения из Запорожья, которого принудительно мобилизовали.

Если раньше они (россияне – 24 Канал) успешно продвигались, то сейчас получают нормально тягла. И как следствие, мы слышим по перехватам, что их прямо заставляют идти на штурм. Они отказываются, им рассказывают, что их расстреляют, что их накроют свои же минометы. Они реально пытают и убивают своих же. Есть и масса видео в интернете, как они поступают со своими. Это все правда,

– отметил Пономарь.

Покровское направление: последние новости