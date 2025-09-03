Раньше они продвигались, сейчас получают тягла, – "Калина" о Покровском направлении
- На Покровском направлении ситуация значительно улучшилась.
- За последний месяц враг потерял более 1 600 человек погибшими и 800 ранеными.
Святослав "Калина" Паламар рассказал о ситуации на Покровском направлении. Еще в начале августа там ситуация была критической.
Что сейчас происходит на Покровском направлении "Калина" рассказал в интервью "Украинской правде", передает 24 Канал.
Какова ситуация на Покровском направлении?
В операционной зоне 1 корпуса Нацгвардии "Азов" до момента его захода на Покровское направление 4 августа ситуация была довольно критической.
"Как можно было увидеть даже на карте DeepState, враг там продвигался. Нам удалось улучшить управление и организацию войск, улучшить оборону", – отметил Паламар.
Он добавил, что проблема этого направления в том, что сейчас там действует 51 и 8 армия России. А у них нет особых проблем с пополнением личного состава.
Мы их разбиваем, они заходят на восстановление, дальше быстро пополняются и снова заходят. Но в целом ситуация намного лучше, чем была до того момента, когда мы туда зашли,
– подчеркнул "Калина".
За последний месяц враг потерял на Покровском направлении более 1 600 человек погибшими и примерно 800 ранеными. Кроме того, обменный фонд пополнился на 58 пленных, среди них – парень 1997 года рождения из Запорожья, которого принудительно мобилизовали.
Если раньше они (россияне – 24 Канал) успешно продвигались, то сейчас получают нормально тягла. И как следствие, мы слышим по перехватам, что их прямо заставляют идти на штурм. Они отказываются, им рассказывают, что их расстреляют, что их накроют свои же минометы. Они реально пытают и убивают своих же. Есть и масса видео в интернете, как они поступают со своими. Это все правда,
– отметил Пономарь.
Покровское направление: последние новости
За сутки 22 сентября на фронте произошло 166 боевых столкновений, 39 из которых на Покровском направлении. Россиян штурмовали возле населенных пунктов Маяк, Новое Шахово, Вольное, Дачное, Новоэкономическое, Миролюбовка, Мирноград, Луч, Лысовка, Удачное, Владимировка, Ивановка, Никаноровка, Вольное, Родинское, Молодецкое и в сторону Покровска и Новопавловки.
По данным ISW, российская армия активизировала свои усилия, чтобы окружить Покровск, продвинуться в Доброполье и обойти укрепленный пояс Украины в Донецкой области с запада. Осеннее наступление России в 2024 году тоже было сосредоточено на Покровском направлении.
В то же время ВСУ имеют успехи на этом направлении. На днях они освободили поселок Удачное под Покровском и установили там флаг Украины.