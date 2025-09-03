Святослав "Калина" Паламар розповів про ситуацію на Покровському напрямку. Ще на початку серпня там ситуація була критичною.

Що наразі відбувається на Покровському напрямку "Калина" розповів в інтерв'ю "Українській правді", передає 24 Канал.

Дивіться також Лавров зажадав у світу визнати окуповані території України російськими

Яка ситуація на Покровському напрямку?

В операційній зоні 1 корпусу Нацгвардії "Азов" до моменту його заходу на Покровський напрямок 4 серпня ситуація була доволі критичною.

"Як можна було побачити навіть на карті DeepState, ворог там просувався. Нам вдалося покращити управління й організацію військ, покращити оборону", – зауважив Паламар.

Він додав, що проблема цього напрямку в тому, що наразі там діє 51 та 8 армія Росії. А у них немає особливих проблем із поповненням особового складу.

Ми їх розбиваємо, вони заходять на відновлення, далі швидко поповнюються та знову заходять. Але загалом ситуація набагато краща, ніж була до того моменту, коли ми туди зайшли,

– наголосив "Калина".

За останній місяць ворог втратив на Покровському напрямку понад 1 600 осіб загиблими та приблизно 800 пораненими. Окрім того, обмінний фонд поповнився на 58 полонених, серед них – хлопець 1997 року народження із Запоріжжя, якого примусово мобілізували.

Якщо раніше вони (росіяни – 24 Канал) успішно просувалися, то зараз получають нормально тягла. І як наслідок, ми чуємо по перехопленнях, що їх прямо примушують іти на штурм. Вони відмовляються, їм розказують, що їх розстріляють, що їх накриють свої ж міномети. Вони реально катують та вбивають своїх же. Є і маса відео в інтернеті, як вони поступають зі своїми. Це все правда,

– зауважив Паламар.

Покровський напрямок: останні новини