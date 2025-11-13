Судьба Покровского направления решается не в самом городе, – военный обозреватель

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. На самом деле многое зависит от того, что именно будет происходить на некоторых участках вблизи самого Покровска.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович, отметив, что осенняя туманная погода помогает врагу маскироваться и продираться в город. В таких условиях труднее работать с дронами.

Какова ситуация на Покровском направлении?

Как отметил Попович, Россияне пользуются тем, что дроны труднее применять в такую погоду. Они продолжают лезть через южные и юго-западные окраины Покровска.

Силы обороны Украины также используют плохую погоду, чтобы застать врага врасплох. Уже было видео, как украинский танк успешно работал по врагу в Родинском.

Многое сейчас будет зависеть от того, какой будет ситуация на близких к Покровску направлениях. Вероятно, там все будет решаться.

Если мы сейчас таки зачистим весь Добропольский выступ от врага, то сможем улучшить логистику как раз с севера к агломерации Покровск – Мирноград. Поэтому, на мой взгляд, судьба обороны этого участка фронта решается не так на улицах города, как на подступах. Особенно с севера,

– сказал Попович.

