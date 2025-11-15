Силы обороны уничтожили часть дороги из Селидово в Покровск

Украинские бойцы продолжают противостоять россиянам на Покровском направлении. Там ВСУ перерезали одну из ключевых логистических артерий оккупантов.

Подробности эффективной операции Сил обороны рассказывает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ.

Что известно об атаке по вражеской логистике?

Как сообщают военные, авиаудары попали точно в автодорогу между временно захваченным Селидовым и Покровском. Эту трассу россияне использовали, чтобы перебрасывать легкую технику в Покровск и пытаться просочиться в город.

На обнародованном видео видно по меньшей мере два мощных взрыва, в результате чего асфальт разорван, обломки разбросаны, путь полностью выведен из строя.

Смотрите кадры ударов по дороге из Селидово в Покровск / Видео 7 корпус ДШВ

Тем временем на смежных участках Силы обороны усиливают инженерные барьеры.

При этом, командование оккупационных войск отправляет смертников для расчистки этих заграждений,

– говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.

К слову, Николай Гриценко из бригады "Рубеж" в эфире 24 канала рассказал, что оккупанты проникают в Покровск и подтягивают значительные резервы. У Мирнограда они пытаются заблокировать маршруты снабжения и ротации.

