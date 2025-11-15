Силы обороны уничтожили часть дороги из Селидово в Покровск
- ВСУ обрезали российский путь поставки военных в Покровск.
- На других участках Силы обороны усиливают инженерные барьеры, парализуя логистику оккупантов.
Украинские бойцы продолжают противостоять россиянам на Покровском направлении. Там ВСУ перерезали одну из ключевых логистических артерий оккупантов.
Подробности эффективной операции Сил обороны рассказывает 24 Канал со ссылкой на 7-й корпус быстрого реагирования десантно-штурмовых войск ВСУ.
Что известно об атаке по вражеской логистике?
Как сообщают военные, авиаудары попали точно в автодорогу между временно захваченным Селидовым и Покровском. Эту трассу россияне использовали, чтобы перебрасывать легкую технику в Покровск и пытаться просочиться в город.
На обнародованном видео видно по меньшей мере два мощных взрыва, в результате чего асфальт разорван, обломки разбросаны, путь полностью выведен из строя.
Смотрите кадры ударов по дороге из Селидово в Покровск / Видео 7 корпус ДШВ
Тем временем на смежных участках Силы обороны усиливают инженерные барьеры.
При этом, командование оккупационных войск отправляет смертников для расчистки этих заграждений,
– говорится в сообщении 7-го корпуса ДШВ.
К слову, Николай Гриценко из бригады "Рубеж" в эфире 24 канала рассказал, что оккупанты проникают в Покровск и подтягивают значительные резервы. У Мирнограда они пытаются заблокировать маршруты снабжения и ротации.
Уничтожение логистики оккупантов: последние новости
На Запорожском направлении пилот МиГ-29 нанес точный удар по автодорожному мосту, который враг интенсивно использовал для доставки техники и боеприпасов.
Возле оккупированного Токмака партизаны совместно с ГУР устроили диверсию. Там российский эшелон с вооружением сошел с рельсов. Силы сопротивления повредили около 70 метров полотна, полностью заблокировав движение на этом участке.
В течение последних месяцев подполье неоднократно поражало железнодорожные объекты в Брянской, Ростовской, Мурманской областях России, а также в Чечне и Карачаево-Черкесии. Активность партизан фиксировали и на временно оккупированных территориях Украины – в Крыму и на Луганщине.