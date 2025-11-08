Корень проблемы не ликвидирован: военный обозреватель о ситуации возле Покровска

На Покровском направлении продолжается контрдиверсионная операция против российских групп, которые просочились в город. Ситуация остается нестабильной – идут позиционные бои за отдельные здания.

Военный обозреватель Денис Попович объяснил 24 Каналу, что на севере, в районе Доброполья, украинские силы имеют стабильные тактические успехи. Одна из причин интенсивных боев – россияне стремятся закрепиться в населенных пунктах до зимы.

Как украинские военные отражают штурмы россиян?

Российские штурмовые и огневые подразделения постоянно пополняются. Как отметил военный обозреватель, пока не удалось "отрезать корень этой инфильтрации".

Украинские силы имеют тактические успехи у Доброполья, что может помочь стабилизировать ситуацию в районе Покровска и Мирнограда при условии налаживания логистики и наличия резервов.

Позиции постоянно меняются: где-то россияне захватывают здание, через некоторое время его могут отбить. Поэтому утверждения о том, что Покровск "красный на 80%" или "на 60%", не имеют большого смысла – ситуация меняется несколько раз в день, и карты пришлось бы постоянно перерисовывать,

– подчеркнул Попович.

Одна из ключевых причин интенсивных боев в Покровске – россияне не хотят встречать зиму в поле.

"Одно дело – окопаться даже в разрушенных зданиях, и совсем другое – находиться в поле, в блиндажах, где ты гораздо более уязвим к ударам дронов", – подчеркнул Попович.

Какая ситуация на Покровском направлении: смотрите на карте

Что известно о действиях россиян возле Покровска?