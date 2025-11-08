Корінь проблеми не ліквідовано: військовий оглядач про ситуацію біля Покровська

На Покровському напрямку триває контрдиверсійна операція проти російських груп, які просочилися в місто. Ситуація залишається нестабільною – йдуть позиційні бої за окремі будівлі.

Військовий оглядач Денис Попович пояснив 24 Каналу, що на півночі, в районі Добропілля, українські сили мають стабільні тактичні успіхи. Одна з причин інтенсивних боїв – росіяни прагнуть закріпитися в населених пунктах до зими.

Як українські військові відбивають штурми росіян?

Російські штурмові та вогневі підрозділи постійно поповнюються. Як зазначив військовий оглядач, наразі не вдалося "відрізати корінь цієї інфільтрації".

Українські сили мають тактичні успіхи біля Добропілля, що може допомогти стабілізувати ситуацію в районі Покровська та Мирнограда за умови налагодження логістики та наявності резервів.

Позиції постійно змінюються: десь росіяни захоплюють будівлю, через певний час її можуть відбити. Тому твердження про те, що Покровськ "червоний на 80%" чи "на 60%", не мають великого сенсу – ситуація змінюється кілька разів на день, і мапи довелося б постійно перемальовувати,

– підкреслив Попович.

Одна з ключових причин інтенсивних боїв у Покровську – росіяни не хочуть зустрічати зиму в полі.

"Одна справа – окопатися навіть у зруйнованих будівлях, і зовсім інша – перебувати в полі, у бліндажах, де ти набагато вразливіший до ударів дронів", – наголосив Попович.

Яка ситуація на Покровському напрямку: дивіться на карті

Що відомо про дії росіян біля Покровська?