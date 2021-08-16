Полицейские в эфире одного из украинских телеканалов рассказали, что сейчас активно прорабатывают 3 возможных причины трагедии. Речь идет об убийстве, самоубийстве и неосторожном обращении с оружием.

Подробно Гибель мэра Кривого Рога Павлова: что о нем известно

Кроме того, не исключают также версию с доведением до самоубийства.

Трагедия произошла утром

Правоохранители отказались комментировать видео с последними минутами жизни политика, которое опубликовали в сети. В полиции отметили, что не знают, кто распространил его в соцсетях.

В то же время правоохранители подтвердили: камеры наблюдения работали.

По предварительным данным, трагедия произошла утром – около 6:30 15 августа. Причиной смерти стал один выстрел.

Родных Павлова еще не допрашивали. Следственные действия запланировали на 16 августа. Пока правоохранители не знают, получал ли политик перед гибелью угрозы.

Обратите внимание! Полиция подтвердила, что Павлов был владельцем охотничьего оружия.

Гибель Павлова: главное