Полиция просит помочь найти подозреваемого в убийстве школьницы: фоторобот

В Харьковской области нашли тело 15-летней девочки Алисы Онищук, которая исчезла накануне. Школьницу сначала изнасиловали, а потом задушили.

Об этом свидетельствуют выводы экспертов, сообщает пресс-центр ГУ Нацполиции в Харьковской области. Отмечается, что Алиса отправилась на учебу в 07:20 2 ноября и не вернулась домой в поселок Бабаи – ее 42-летняя мама в 20:29 заявила об исчезновении девочки в полицию, после чего начались поиски.

Читайте также: В Киеве исчезла несовершеннолетняя: полиция просит о помощи



Алиса Онищук, фото из социальных сетей

Тело нашли в лесополосе в поселке Покотиловка в нескольких километрах от ее дома. Следователи проводят досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 4 ст. 187 (разбой).

Правоохранители объявили в розыск подозреваемого в убийстве девушки, а также опубликовали его фоторобот.

Фоторобот подозреваемого в убийстве

Приметы мужчины: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения.