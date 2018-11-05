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      Полиция просит помочь найти подозреваемого в убийстве школьницы: фоторобот

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      Внимание!
      Внимание! / Фото из открытых источников

      В Харьковской области нашли тело 15-летней девочки Алисы Онищук, которая исчезла накануне. Школьницу сначала изнасиловали, а потом задушили.

      Об этом свидетельствуют выводы экспертов, сообщает пресс-центр ГУ Нацполиции в Харьковской области. Отмечается, что Алиса отправилась на учебу в 07:20 2 ноября и не вернулась домой в поселок Бабаи – ее 42-летняя мама в 20:29 заявила об исчезновении девочки в полицию, после чего начались поиски.

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      Алиса Онищук, фото из социальных сетей

       

      Тело нашли в лесополосе в поселке Покотиловка в нескольких километрах от ее дома. Следователи проводят досудебное расследование по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство), ч. 2 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом), ч. 4 ст. 187 (разбой).

      Правоохранители объявили в розыск подозреваемого в убийстве девушки, а также опубликовали его фоторобот.

       

      Фоторобот подозреваемого в убийстве

       

      Приметы мужчины: на вид 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения.

      Теги: Новости Украины Криминальные новости Полиция Новости Харькова
      Источник: 24 канал
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