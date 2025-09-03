20 отдельный полк беспилотных систем "К-2" реорганизуют в бригаду и переведут в состав Сил беспилотных систем. Вместе с ним переходит и бригада "Птахами Мадяра".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем Роберта "Мадьяра" Бровди.

Смотрите также Будьте нашим гостем, – Сикорский пригласил "Мадьяра" в Польшу, если его не пустят в Венгрию

Что известно о реорганизации подразделения и присоединении к СБС?

Полк беспилотных систем "К-2" трансформируется в бригаду и переходит в состав Сил беспилотных систем. По словам "Мадьяра", полк уже завершил переход от Сухопутных войск в подчинение СБС. Командиром "К-2" является подполковник Кирилл Верес.

В состав СБС также переходит 414 отдельная бригада беспилотных систем "Птахи Мадяра", которой ранее руководил Бровди. Кроме того, эта бригада скоро увеличится вдвое.

Справочно. Полк "К-2" сначала действовал как разведывательная группа в составе 92-й бригады имени Ивана Сирко. Позже вошел во второй механизированный батальон 54-й бригады имени Ивана Мазепы, который впоследствии переформировали в батальон "К-2". Командиром является подполковник Кирилл Верес.



Что касается "Птахів Мадяра", то сначала это было подразделение в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады. В 2024 году стал батальоном, а впоследствии – бригадой.

Последние поражения украинских дронов в России