Что известно о реорганизации подразделения и присоединении к СБС?
Полк беспилотных систем "К-2" трансформируется в бригаду и переходит в состав Сил беспилотных систем. По словам "Мадьяра", полк уже завершил переход от Сухопутных войск в подчинение СБС. Командиром "К-2" является подполковник Кирилл Верес.
В состав СБС также переходит 414 отдельная бригада беспилотных систем "Птахи Мадяра", которой ранее руководил Бровди. Кроме того, эта бригада скоро увеличится вдвое.
Справочно. Полк "К-2" сначала действовал как разведывательная группа в составе 92-й бригады имени Ивана Сирко. Позже вошел во второй механизированный батальон 54-й бригады имени Ивана Мазепы, который впоследствии переформировали в батальон "К-2". Командиром является подполковник Кирилл Верес.
Что касается "Птахів Мадяра", то сначала это было подразделение в составе 59-й отдельной мотопехотной бригады. В 2024 году стал батальоном, а впоследствии – бригадой.
Последние поражения украинских дронов в России
3 сентября беспилотники ударили по тягловой подстанции на станции Кутейниково в Ростовской области. В результате чего, более 26 поездов были задержаны на несколько часов.
1 сентября атаки дронов подверглись сразу 8 российских регионов. Больше всего россияне жаловались на взрывы в Краснодарском крае. РосСМИ сообщали о пожаре в Ильском, где расположен НПЗ, который уже неоднократно становился целью украинских БПЛА.
30 августа украинские дроны уничтожили два российских вертолета на аэродроме в Симферополе. Последствия изображались на спутниковых снимках.