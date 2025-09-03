Полк "К-2" стане бригадою та увійде до Сил безпілотних систем разом із "Птахам Мадяра"
- 20-й окремий полк безпілотних систем "К-2" реорганізують у бригаду та переведуть до складу Сил безпілотних систем, разом з бригадою "Птахи Мадяра".
- Командувачем "К-2" є підполковник Кирило Верес, а бригада "Птахи Мадяра" раніше керувалася Робертом "Мадяром" Бровді.
- Бригада "Птахи Мадяра" найближчим часом збільшиться удвічі.
20-й окремий полк безпілотних систем "К-2" реорганізують у бригаду та переведуть до складу Сил безпілотних систем. Разом із ним переходить і бригада "Птахи Мадяра".
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.
Дивіться також Будьте нашим гостем, – Сікорський запросив "Мадяра" в Польщу, якщо його не пустять в Угорщину
Що відомо про реорганізацію підрозділу і приєднання до СБС?
Полк безпілотних систем "К-2" трансформується у бригаду та переходить до складу Сил безпілотних систем. За словами "Мадяра", полк уже завершив перехід від Сухопутних військ у підпорядкування СБС. Командиром "К-2" є підполковник Кирило Верес.
До складу СБС також переходить 414 окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра", якою раніше керував Бровді. Крім того, ця бригада скоро збільшиться удвічі.
Довідково. Полк "К-2" спочатку діяв як розвідувальна група у складі 92-ї бригади імені Івана Сірка. Пізніше увійшов до другого механізованого батальйону 54-ї бригади імені Івана Мазепи, який згодом переформували у батальйон "К-2". Командиром є підполковник Кирило Верес.
Щодо "Птахів Мадяра", то спершу це був підрозділ у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. У 2024 році став батальйоном, а згодом – бригадою.
Останні ураження українських дронів в Росії
3 вересня безпілотники вдарили по тягловій підстанції на станції Кутейніково в Ростовській області. В результаті чого, понад 26 поїздів були затримані на кілька годин.
1 вересня атаки дронів зазнали одразу 8 російських регіонів. Найбільше росіяни бідкались на вибухи у Краснодарському краї. РосЗМІ повідомляли про пожежу в Ільському, де розташований НПЗ, який уже неодноразово ставав ціллю українських БпЛА.
30 серпня українські дрони знищили два російські вертольоти на аеродромі в Сімферополі. Наслідки зображувались на супутникових знімках.