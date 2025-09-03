20-й окремий полк безпілотних систем "К-2" реорганізують у бригаду та переведуть до складу Сил безпілотних систем. Разом із ним переходить і бригада "Птахи Мадяра".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на командувача Сил безпілотних систем Роберта "Мадяра" Бровді.

Дивіться також Будьте нашим гостем, – Сікорський запросив "Мадяра" в Польщу, якщо його не пустять в Угорщину

Що відомо про реорганізацію підрозділу і приєднання до СБС?

Полк безпілотних систем "К-2" трансформується у бригаду та переходить до складу Сил безпілотних систем. За словами "Мадяра", полк уже завершив перехід від Сухопутних військ у підпорядкування СБС. Командиром "К-2" є підполковник Кирило Верес.

До складу СБС також переходить 414 окрема бригада безпілотних систем "Птахи Мадяра", якою раніше керував Бровді. Крім того, ця бригада скоро збільшиться удвічі.

Довідково. Полк "К-2" спочатку діяв як розвідувальна група у складі 92-ї бригади імені Івана Сірка. Пізніше увійшов до другого механізованого батальйону 54-ї бригади імені Івана Мазепи, який згодом переформували у батальйон "К-2". Командиром є підполковник Кирило Верес.



Щодо "Птахів Мадяра", то спершу це був підрозділ у складі 59-ї окремої мотопіхотної бригади. У 2024 році став батальйоном, а згодом – бригадою.

Останні ураження українських дронів в Росії