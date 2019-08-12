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      Половина лагеря – под арестом, другая – принимает детей: печально знаменитую "Викторию" открыли

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      Пепелище в лагере "Виктория"
      Пепелище в лагере "Виктория" / фото из открытых источников

      Лагерь "Виктория" в Одесской области, где в сентябре 2017 года произошла страшная трагедия и погибли дети, снова открыли. Хоть часть имущества заведения под арестом, лагерь уже принял 103 ребенка.

      Они пробудут в заведении до 29 августа. Детей заселили в каменный корпус лагеря, информирует "Думская".

      На его ремонт потратили более 5 миллионов гривен. Деревянные же домики, один из которых сгорел осенью 2017 года, остаются под арестом.

      Важно: Печально известный лагерь "Виктория" нельзя было открывать: экспертиза выявила шокирующие детали

      Это первая смена детей в "Виктории" после смертельного пожара в лагере. В основном, – это дети льготных категорий.

      табір
      Одеса табір дитячий
      Дети вновь приехали в "Викторию"/ фото "Думская"

      Что известно о пожаре в лагере "Виктория"?

      Трагедия произошла 16 сентября 2017 года. В "Виктории" загорелся деревянный корпус. На тот момент в заведении находилось более 40 детей.

      В пожаре погибли трое девочек: София Мазур, Анастасия Кулинич и Снежана Арпентий.

      Независимая экспертиза установила, что причиной пожара стал неисправный кипятильник в комнате художественного руководителя лагеря. Она, в деле фигурирует как потерпевшая, и уже долгое время женщину не могут найти ни следователи, ни Госпогранслужба.

      На скамье подсудимых, кроме директора лагеря, – инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, который проводил проверки на территории учреждения, экс-начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заместитель мэра города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, которая занималась строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов "Виктории" Станислав Чернышов.

      СМЕРТЕЛЬНЫЙ ПОЖАР В ЛАГЕРЕ "ВИКТОРИЯ":​
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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Новости Одессы Пожар Пожежа в таборі Одеси
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