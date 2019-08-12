Половина лагеря – под арестом, другая – принимает детей: печально знаменитую "Викторию" открыли

Лагерь "Виктория" в Одесской области, где в сентябре 2017 года произошла страшная трагедия и погибли дети, снова открыли. Хоть часть имущества заведения под арестом, лагерь уже принял 103 ребенка.

Они пробудут в заведении до 29 августа. Детей заселили в каменный корпус лагеря, информирует "Думская".

На его ремонт потратили более 5 миллионов гривен. Деревянные же домики, один из которых сгорел осенью 2017 года, остаются под арестом.

Важно: Печально известный лагерь "Виктория" нельзя было открывать: экспертиза выявила шокирующие детали

Это первая смена детей в "Виктории" после смертельного пожара в лагере. В основном, – это дети льготных категорий.





Дети вновь приехали в "Викторию"/ фото "Думская"

Что известно о пожаре в лагере "Виктория"?

Трагедия произошла 16 сентября 2017 года. В "Виктории" загорелся деревянный корпус. На тот момент в заведении находилось более 40 детей.

В пожаре погибли трое девочек: София Мазур, Анастасия Кулинич и Снежана Арпентий.

Независимая экспертиза установила, что причиной пожара стал неисправный кипятильник в комнате художественного руководителя лагеря. Она, в деле фигурирует как потерпевшая, и уже долгое время женщину не могут найти ни следователи, ни Госпогранслужба.

На скамье подсудимых, кроме директора лагеря, – инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, который проводил проверки на территории учреждения, экс-начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заместитель мэра города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, которая занималась строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов "Виктории" Станислав Чернышов.