Из-за российского обстрела Украины Польше пришлось активировать системы ПВО
- Польша активировала системы ПВО и подняла истребители во время российской атаки на Украину 6 декабря.
- Действия имеют превентивный характер, но вооруженные силы остаются готовыми к немедленному реагированию.
В ночь на субботу, 6 декабря, россияне массированно атаковали Украину. На фоне этого Польша в своем воздушном пространстве начала операции военной авиации.
В небо подняли истребители, активировали ПВО. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Оперативное командование ВС страны.
Как Польша отреагировала на обстрел Украины?
Польские вооруженные силы активировали силы и средства в связи с действиями российской дальнобойной авиации во время атаки по Украине 6 декабря.
В небо подняли истребители, а наземные системы ПВО и радиолокационного распознавания перевели в состояние готовности.
Эти действия имеют превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства, особенно на прилегающих к опасным районам территориях,
– отметили военные.
Также Оперативное командование сообщило, что мониторит текущую ситуацию, а вооруженные силы остаются готовыми к немедленному реагированию.
Что известно о последствиях российской атаки?
Утром субботы российские беспилотники добрались до Волынской области. В частности, серия взрывов прогремела в Луцке, после чего в городе загорелись продуктовые склады.
Всю ночь было неспокойно на Киевщине – в Вышгородском и Бучанском районах возникли пожары и разрушены дома, в Фастове поврежден железнодорожный вокзал. Укрзализныця ограничила пригородные маршруты.
В Черниговской области россияне ударили по объектам критической инфраструктуры, также зафиксировано попадание в жилом секторе.
В Днепропетровской области разрушен частный дом, еще почти 10 – разбито.