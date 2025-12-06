Через російський обстріл України Польщі довелося активувати системи ППО

У ніч на суботу, 6 грудня, росіяни масовано атакували Україну. На тлі цього Польща у своєму повітряному просторі розпочала операції військової авіації.

У небо підняли винищувачі, активували ППО. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Оперативне командування ЗС країни.

Як Польща відреагувала на обстріл України?

Польські збройні сили активували сили та засоби у зв'язку з діями російської далекобійної авіації під час атаки по Україні 6 грудня.

У небо підняли винищувачі, а наземні системи ППО та радіолокаційного розпізнавання перевели у стан готовності.

Ці дії мають превентивний характер і спрямовані на захист повітряного простору, особливо на прилеглих до небезпечних районів територіях,

– зауважили військові.

Також Оперативне командування повідомило, що моніторить поточну ситуацію, а збройні сили залишаються готовими до негайного реагування.

Що відомо про наслідки російської атаки?