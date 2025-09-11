Во время атаки 10 сентября почти два десятка российских дронов нарушили воздушное пространство Польши. Президент Украины считает, что эта атака не была случайной.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление Зеленского во время брифинга с президентом Финляндии Александром Стуббом в Киеве 11 сентября.

Для чего Россия запустила дроны на Польшу?

По словам президента, все указывает на то, что запуск российских дронов на территорию Польши через Украину и Беларусь был продуман и точно не случайным.

Это репетиция, психологически очень похожа на то, что Россия делала ранее с Крымом. Тогда Россия использовала "зеленых человечков". Сегодня эту же роль выполняют российские беспилотники, пересекая границы. Риторика та же, опасность та же,

– указал президент.

Зеленский отметил, что после последних ударов дронов по Польше, после многих гибридных атак против Европы и обстрелов Украины "нет действительно сильных, таких ощутимых шагов, которые принудили бы Россию к миру".

Украина предложила Польше свою помощь, в частности в обучении противодействия дронам. Туск готов для этого отправить военных в Украину.

"Только с построенной мультисистемой можно бороться с массовой атакой дронов. Это мой ответ на то, нужны ли наши консультации нашим польским друзьям. Я считаю, что такой системы ни у кого нет на сегодня. Есть только у нас. И есть у россиян. Соответственно, мы открыты и готовы" – указал президент.

Что известно об атаке на Польшу?