Сенс таких дій – не оборонний, – Зеленський пояснив, чому запуск дронів по Польщі не випадковий
- Президент Зеленський заявив, що атака російських дронів на Польщу була продуманою і не випадковою, порівнюючи це з подіями в Криму.
- Україна запропонувала Польщі допомогу у навчанні протидії дронам, підкреслюючи важливість мультисистеми для захисту від масових атак.
Під час атаки 10 вересня майже два десятки російських дронів порушили повітряний простір Польщі. Президент України вважає, що ця атака не була випадкова.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу з президентом Фінляндії Александром Стуббом у Києві 11 вересня.
Для чого Росія запустила дрони на Польщу?
За словами президента, все вказує на те, що запуск російських дронів на територію Польщі через Україну та Білорусь був продуманий і точно не випадковим.
Це репетиція, психологічно дуже схожа на те, що Росія робила раніше з Кримом. Тоді Росія використовувала "зелених чоловічків". Сьогодні цю саму роль виконують російські безпілотники, перетинаючи кордони. Риторика та сама, небезпека та сама,
– вказав президент.
Зеленський наголосив, що після останніх ударів дронів по Польщі, після багатьох гібридних атак проти Європи і обстріл України "немає дійсно сильних, таких відчутних кроків, які примусили би Росію до миру".
Україна запропонувала Польщі свою допомогу, зокрема у навчанні протидії дронам. Туск готовий для цього відправити військових до України.
"Тільки з побудованою мультисистемою можна боротися з масовою атакою дронів. Це моя відповідь на те, чи потрібні наші консультації нашим польським друзям. Я вважаю, що такої системи ні в кого немає на сьогодні. Є тільки у нас. І є у росіян. Відповідно, ми відкриті і готові" – вказав президент.
Що відомо про атаку на Польщу?
У ніч на 10 вересня російські "Шахеди" щонайменше 19 разів порушили повітряний простір Польщі.
Для відбиття атаки залучали польські винищувачі F-16, нідерландські F-35, італійські літаки дальнього радіолокаційного виявлення AWACS, а також літаки-заправники, які перебувають у спільному користуванні НАТО.
У відповідь НАТО активували Статтю 4 – тобто лише консультації. А у Польщі повідомили, що з 10 вересня до 9 грудня у східній частині Польщі вздовж кордону з Україною та Білоруссю обмежено авіаційний рух.
The Telegraph зауважили, що цей випадок показав, на які ризики готовий піти Путін, аби перевірити стійкість НАТО. Це дало йому інформацію про те, наскільки далеко він може штовхнути Альянс, не спровокувавши повномасштабну війну.