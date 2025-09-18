В Киев прибыла делегация во главе с министром обороны Польши
- Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с делегацией.
- Во время визита обсудят военное сотрудничество, поддержку защиты Украины и ситуацию с безопасностью из-за агрессии России.
В Киев в четверг, 18 сентября, прибыл вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вместе с делегацией.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу польского ведомства. Там сообщили детали визита в Украину.
Что известно о визите польской делегации в Украину?
Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с делегацией Министерства обороны и Вооруженных сил Польши. В рамках соответствующего визита ожидаются обсуждения польской и украинской сторон, в частности с Денисом Шмыгалем.
Согласно обнародованной информации, обсудят, в частности, военное сотрудничество между обеими странами, дальнейшую поддержку защиты Украины и ситуацию с безопасностью в контексте российской агрессии. Там также показали кадры прибытия.
Что этому предшествовало?
Напомним, во время массированной атаки на Украину российскими дронами 10 сентября более десяти беспилотников вторглись в воздушное пространство Польши. Там на несколько часов ограничивали работу аэропортов.
После этого Украина предложила Польше помогать в сбивании российских дронов. Ведь страна не имеет ПВО, способной сбивать именно беспилотники. Так Силы обороны могли бы поделиться своим опытом.
После этого в Польше отметили, что сотрудничество с Украиной по этому поводу будет на польской территории. Сейчас между специалистами обеих стран ведутся переговоры в сфере беспилотных и противодронных систем.
Уже позже в Министерстве иностранных дел Украины анонсировали приезд польских военных в Украину. Сообщалось, что целью визита будет обмен опытом между сторонами в сфере обороны.
Уже в среду, 17 сентября, Георгий Тихий сообщил, что польская делегация высокого уровня на этой неделе должна прибыть в Украину для более детального ознакомления с украинским опытом противодействия беспилотникам.