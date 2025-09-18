В Киев в четверг, 18 сентября, прибыл вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш вместе с делегацией.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу польского ведомства. Там сообщили детали визита в Украину.

Что известно о визите польской делегации в Украину?

Владислав Косиняк-Камыш прибыл в Киев вместе с делегацией Министерства обороны и Вооруженных сил Польши. В рамках соответствующего визита ожидаются обсуждения польской и украинской сторон, в частности с Денисом Шмыгалем.

Согласно обнародованной информации, обсудят, в частности, военное сотрудничество между обеими странами, дальнейшую поддержку защиты Украины и ситуацию с безопасностью в контексте российской агрессии. Там также показали кадры прибытия.

Польская делегация прибыла в Украину / Ministerstwo Obrony Narodowej, X

Что этому предшествовало?