До Києва у четвер, 18 вересня, прибув віцепрем'єр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш разом із делегацією.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу польського відомства. Там повідомили деталі візиту до України.

Що відомо про візит польської делегації в Україну?

Владислав Косіняк-Камиш прибув до Києва разом і делегацією Міністерства оборони та Збройних сил Польщі. У рамках відповідного візиту очікуються обговорення польської та української сторін, зокрема з Денисом Шмигалем.

Згідно з оприлюдненою інформацією, обговорять, зокрема, військову співпрацю між обома країнами, подальшу підтримку захисту України та безпекову ситуацію в контексті російської агресії. Там також показали кадри прибуття.

Польська делегація прибула в Україну / Ministerstwo Obrony Narodowej, X

Що цьому передувало?