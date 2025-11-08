В Полтаве и области проблемы со светом, водой и теплом, – ОВА
- В Полтаве и области из-за российского обстрела 8 ноября отсутствует или есть перебои со светом, теплом и водой.
- Власти работают над восстановлением энергоснабжения, а котельные переведены на альтернативные источники питания.
Очередной российский обстрел по украинской энергосистеме 8 ноября вызвал масштабные последствия. Из-за атаки в Полтаве и области отсутствует или есть перебои со светом, теплом и водой.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской ОГА Владимира Когута.
Какова ситуация на Полтавщине?
Начальник Полтавской ОГА сообщил, что российская армия нанесла рекордный баллистический удар по энергообъектам региона 8 ноября. Из-за разрушений часть области полностью обесточена, в других районах зафиксированы перебои со светом, водой и отоплением.
Уверяю, все соответствующие службы работают непрерывно на пределе своих возможностей, чтобы улучшить ситуацию,
– добавил Когут.
У Полтаватеплоэнерго отметили, что отопление вернут в дома ночью. Там котельные переведены в работу от альтернативных источников питания.
По данным ОВА, перебои с энергоснабжением сейчас есть по всей стране. На случай затяжного отсутствия электричества в области развернули пункты несокрушимости.
Также в сети местные пишут о скачках напряжения в Полтаве. Официально информацию пока не комментировали.
Какие последствия последней атаки по энергетике?
Министр энергетики Украины Гринчук сообщила, что Россия ударила по объектам баллистикой, которую сложно перехватить. По ее словам, такого количества прямых попаданий по энергетике с начала полномасштабной войны еще не было.
Стало известно, что 8 ноября после атак все ТЭС "Центрэнерго" остановили работу. В компании заявили, что занимаются ликвидацией последствий и готовят запуск новых мощностей.
9 ноября в большинстве областей Украины введут почасовые графики отключений на все сутки.