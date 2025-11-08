В Полтаве и области проблемы со светом, водой и теплом, – ОВА

Очередной российский обстрел по украинской энергосистеме 8 ноября вызвал масштабные последствия. Из-за атаки в Полтаве и области отсутствует или есть перебои со светом, теплом и водой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Полтавской ОГА Владимира Когута.

Какова ситуация на Полтавщине?

Начальник Полтавской ОГА сообщил, что российская армия нанесла рекордный баллистический удар по энергообъектам региона 8 ноября. Из-за разрушений часть области полностью обесточена, в других районах зафиксированы перебои со светом, водой и отоплением.

Уверяю, все соответствующие службы работают непрерывно на пределе своих возможностей, чтобы улучшить ситуацию,

– добавил Когут.

У Полтаватеплоэнерго отметили, что отопление вернут в дома ночью. Там котельные переведены в работу от альтернативных источников питания.

По данным ОВА, перебои с энергоснабжением сейчас есть по всей стране. На случай затяжного отсутствия электричества в области развернули пункты несокрушимости.

Также в сети местные пишут о скачках напряжения в Полтаве. Официально информацию пока не комментировали.

Какие последствия последней атаки по энергетике?