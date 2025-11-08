У Полтаві та області проблеми зі світлом, водою та теплом, – ОВА

Черговий російський обстріл по українській енергосистемі 8 листопада спричинив масштабні наслідки. Через атаку у Полтаві та області відсутнє або є перебої зі світлом, теплом та водою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.

Дивіться також "Такого ще не було": у Міненерго сказали, чи можна буде відмовитися від графіків

Яка ситуація на Полтавщині?

Начальник Полтавської ОВА повідомив, що російська армія завдала рекордного балістичного удару по енергооб'єктах регіону 8 листопада. Через руйнування частина області повністю знеструмлена, в інших районах зафіксовані перебої зі світлом, водою та опаленням.

Запевняю, усі відповідні служби працюють безперервно на межі своїх можливостей, аби покращити ситуацію,

– додав Когут.

У Полтаватеплоенерго зазначили, що опалення повернуть у домівки вночі. Там котельні переведено у роботу від альтернативних джерел живлення.

За даними ОВА, перебої з енергопостачанням нараз є по всій країні. На випадок затяжної відсутності електрики в області розгорнули пункти незламності.

Також у мережі місцеві пишуть про стрибки напруги у Полтаві. Офіційно інформацію наразі не коментували.

Які наслідки останньої атаки по енергетиці?