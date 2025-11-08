У Полтаві та області проблеми зі світлом, водою та теплом, – ОВА
- У Полтаві та області через російський обстріл 8 листопада відсутнє або є перебої зі світлом, теплом та водою.
- Влада працює над відновленням енергопостачання, а котельні переведено на альтернативні джерела живлення.
Черговий російський обстріл по українській енергосистемі 8 листопада спричинив масштабні наслідки. Через атаку у Полтаві та області відсутнє або є перебої зі світлом, теплом та водою.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на очільника Полтавської ОВА Володимира Когута.
Яка ситуація на Полтавщині?
Начальник Полтавської ОВА повідомив, що російська армія завдала рекордного балістичного удару по енергооб'єктах регіону 8 листопада. Через руйнування частина області повністю знеструмлена, в інших районах зафіксовані перебої зі світлом, водою та опаленням.
Запевняю, усі відповідні служби працюють безперервно на межі своїх можливостей, аби покращити ситуацію,
– додав Когут.
У Полтаватеплоенерго зазначили, що опалення повернуть у домівки вночі. Там котельні переведено у роботу від альтернативних джерел живлення.
За даними ОВА, перебої з енергопостачанням нараз є по всій країні. На випадок затяжної відсутності електрики в області розгорнули пункти незламності.
Також у мережі місцеві пишуть про стрибки напруги у Полтаві. Офіційно інформацію наразі не коментували.
Які наслідки останньої атаки по енергетиці?
Міністр енергетики України Гринчук повідомила, що Росія вдарила по об'єктах балістикою, яку складно перехопити. За її словами, такої кількості прямих влучань по енергетиці з початку повномасштабної війни ще не було.
Стало відомо, що 8 листопада після атак усі ТЕС "Центренерго" зупинили роботу. У компанії заявили, що займаються ліквідацією наслідків і готують запуск нових потужностей.
9 листопада в більшості областей України введуть погодинні графіки відключень на всю добу.