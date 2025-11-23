В Полтаве фиксируют перепады напряжения: в отдельных районах исчезла подача отопления и воды

В Полтаве заметили перепады напряжения вечером 23 ноября. По данным местных, в отдельных районах также исчезла подача отопления и воды.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Общественное. Почему кое-где в Полтаве перепады напряжения? В Полтаве 23 ноября зафиксировали перепады напряжения. По данным местных, в дома некоторых районов также прекратили подачу отопления и воды. Сейчас корреспонденты Общественного уточняют детали ситуации и причины перебоев.