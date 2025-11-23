Укр Рус
23 ноября, 18:03
В Полтаве фиксируют перепады напряжения: в отдельных районах исчезла подача отопления и воды

Дария Черныш

В Полтаве заметили перепады напряжения вечером 23 ноября. По данным местных, в отдельных районах также исчезла подача отопления и воды.

Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Общественное.

Почему кое-где в Полтаве перепады напряжения?

