Вследствие налипания мокрого снега, падения веток деревьев на провода произошли отключения электросетей в разных районах Львовской области, передает 24 Канал со ссылкой на "Львовоблэнерго".

Какие районы Львовщины остались без электричества?

По состоянию на 10:00 23 ноября из-за непогоды обесточены 227 населенных пунктов полностью и 236 частично в:

Южном РЭС (Дрогобычская, Бориславская, Стрыйская, Сколевская части);

Карпатском РЭС (Самборская, Старосамборская части);

Западном РЭС (Городокская, Жовковская, Яворивская, Мостиская части);

Центральном РЭС (Пустомытовская, Николаевская, Перемышлянская, Жидачевская части);

Северном РЭС (Чевоноградско-Сокальская часть);

ЛГЭМ (Пустомытовская, Жовковская части).

Справка: РЭС – район электрических сетей.

К ликвидации последствий непогоды привлечены 178 бригад облэнерго.

Энергетики напомнили о правилах безопасности. Так, нельзя приближаться к месту обрыва провода линии электропередачи на расстояние менее восьми метров – есть риск смертельного удара электротоком.

Что известно о ситуации в энергосистеме Украины?