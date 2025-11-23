Энергетики готовятся к различным сценариям развития событий. Об этом сообщает 24 Канал, которому о ситуации рассказали в Укрэнерго.

Будут ли продолжаться отключения всю зиму?

Энергетики стараются не допускать длительных неконтролируемых отключений света. Сейчас трудно сделать какие-либо прогнозы относительно того, какими будут ограничения потребления электроэнергии зимой – все опирается на частоту и интенсивность российских ударов по энергетике.

Конечно, мы готовимся к различным сценариям развития событий. Потому что готовиться всегда надо к худшему. Но еще раз заметим: если бы уже шести массированных атак на энергосистему в октябре-ноябре не было – ни о каких вынужденных отключениях вообще бы речь не шла: ни сейчас, ни зимой,

– объяснили в Укрэнерго.

Если российские массированные атаки прекратятся, то даже в условиях морозов отключения станут короче, ведь ключевую роль сыграет то, что энергетики осуществляют аварийно-восстановительные работы в круглосуточном режиме.

Отличаются ли подходы к отключению света в городах и сельской местности