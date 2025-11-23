Енергетики готуються до різних сценаріїв розвитку подій. Про це повідомляє 24 Канал, якому про ситуацію розповіли в Укренерго.

Чи триватимуть відключення усю зиму?

Енергетики намагаються не допускати тривалих неконтрольованих відключень світла. Нині важко зробити будь-які прогнози щодо того, якими будуть обмеження споживання електроенергії взимку – усе спирається на частоту й інтенсивність російських ударів по енергетиці.

Звісно, ми готуємось до різних сценаріїв розвитку подій. Бо готуватись завжди треба до гіршого. Але вкотре зауважимо: якби вже шести масованих атак на енергосистему у жовтні-листопаді не було – ні про які вимушені відключення взагалі б не йшлося: ні зараз, ні взимку,

– пояснили в Укренерго.

Якщо російські масовані атаки припиняться, то навіть за умов морозів відключення стануть коротшими, адже ключову роль зіграє те, що енергетики здійснюють аварійно-відновлювальні роботи в цілодобовому режимі.

Чи відрізняються підходи до відключення світла у містах і сільській місцевості