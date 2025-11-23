У Полтаві фіксують перепади напруги: в окремих районах зникла подача опалення та води

У Полтаві помітили перепади напруги увечері 23 листопада. За даними місцевих, в окремих районах також зникла подача опалення та води.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Чому подекуди у Полтаві перепади напруги?

У Полтаві 23 листопада зафіксували перепади напруги. За даними місцевих, у будинки деяких районів також припинили подачу опалення та води.

Наразі кореспонденти Суспільного уточнюють деталі ситуації та причини перебоїв.

Згодом уточнили, що призупинили подачу в домівки саме гарячого водопостачання.

Місцеві пабліки Харкова також повідомляють про схожу проблему. На відео, які публікують місцеві, видно, як стрибки напруги торкнулись вуличного освітлення. Крім того, додають, що в місті частково зупинилось метро.

Перебої світла у Харкові: дивіться відео

До слова, у разі перебоїв не варто одночасно включати кілька потужних приладів.