У Полтаві фіксують перепади напруги: в окремих районах зникла подача опалення та води
У Полтаві помітили перепади напруги увечері 23 листопада. За даними місцевих, в окремих районах також зникла подача опалення та води.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на Суспільне.
Чому подекуди у Полтаві перепади напруги?
У Полтаві 23 листопада зафіксували перепади напруги. За даними місцевих, у будинки деяких районів також припинили подачу опалення та води.
Наразі кореспонденти Суспільного уточнюють деталі ситуації та причини перебоїв.
Згодом уточнили, що призупинили подачу в домівки саме гарячого водопостачання.
Місцеві пабліки Харкова також повідомляють про схожу проблему. На відео, які публікують місцеві, видно, як стрибки напруги торкнулись вуличного освітлення. Крім того, додають, що в місті частково зупинилось метро.
Перебої світла у Харкові: дивіться відео
До слова, у разі перебоїв не варто одночасно включати кілька потужних приладів.