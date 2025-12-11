Попадание БпЛА под Львовом: в Нацполиции сделали заявление и объяснили необходимость изменений в законодательстве

На Львовщине 11 декабря дрон попал в частный дом. На фоне этого глава Нацполиции высказался о необходимости обновленного и действенного законодательства в сфере использования беспилотников.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Ивана Выговского.

Смотрите также Воздушной тревоги не было: СМИ показали дом, в который попал дрон под Львовом

Что сказал глава Нацполиции об инциденте на Львовщине?

Глава Нацполиции отметил, что инцидент на Львовщине, где дрон попал в частный дом, еще раз подтвердил, что Украина нуждается в обновленном и действенном законодательстве в сфере использования дронов.

Полицейские сразу начали расследование по факту покушения на умышленное убийство. Продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия. Мы устанавливаем тип дрона, маршрут его движения и лиц, которые могут быть причастны,

– добавил он.

По его словам, такой случай показывает, что без системного контроля риски для населения будут только расти.

Кроме этого, он подчеркнул, что Нацполиция поддерживает и инициирует законодательные изменения, среди которых зарегистрирован в ВР законопроект № 13600, предусматривающий:

обязательную регистрацию БпЛА и внесение их в Государственный реестр воздушных судов;

государственный учет дронов в подразделениях Национальной полиции;

нормирование правил полетов, в частности идентификацию пользователей и требования к документам, дающих право на полеты;

административную ответственность за эксплуатацию незарегистрированных дронов, полеты без документов или в состоянии опьянения;

уголовную ответственность, если такие нарушения повлекут вред людям или значительный материальный ущерб.

"Это защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период. Дроны будут оставаться частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным", – подчеркнул он.

Выговский добавил, что Национальная полиция будет настаивать на принятии законодательных изменений, которые обеспечат защиту людей и дадут государству инструменты для эффективного контроля в сфере БпЛА.

Попадание дрона по дому на Львовщине: основное