Влучання БпЛА під Львовом: в Нацполіції зробили заяву і пояснили потребу змін в законодавстві

На Львівщині 11 грудня дрон влучив у приватний будинок. На тлі цього очільник Нацполіції висловився щодо необхідності оновленого та дієвого законодавства у сфері використання безпілотників.

Про це пише 24 Канал з посиланням на допис Івана Вигівського.

Що сказав глава Нацполіції про інцидент на Львівщині?

Очільник Нацполіції зазначив, що інцидент на Львівщині, де дрон влучив у приватний будинок, ще раз підтвердив, що Україна потребує оновленого та дієвого законодавства у сфері використання дронів.

Поліцейські одразу розпочали розслідування за фактом замаху на умисне вбивство. Тривають першочергові слідчо-оперативні заходи. Ми встановлюємо тип дрона, маршрут його руху та осіб, які можуть бути причетні,

– додав він.

За його словами, такий випадок показує, що без системного контролю ризики для населення лише зростатимуть.

Крім цього, він підкреслив, що Нацполіція підтримує та ініціює законодавчі зміни, серед яких зареєстрований у ВР законопроєкт № 13600, що передбачає:

обов’язкову реєстрацію БпЛА та внесення їх до Державного реєстру повітряних суден;

державний облік дронів у підрозділах Національної поліції;

унормування правил польотів, зокрема ідентифікацію користувачів та вимоги до документів, що дають право на польоти;

адміністративну відповідальність за експлуатацію незареєстрованих дронів, польоти без документів або у стані сп’яніння;

кримінальну відповідальність, якщо такі порушення спричинять шкоду людям або значні матеріальні збитки.

"Це захист українських громадян, який має стати нормою в післявоєнний період. Дрони залишатимуться частиною нашого повсякденного життя, тому їх використання має бути контрольованим та безпечним", – наголосив він.

Вигівський додав, що Національна поліція буде наполягати на ухваленні законодавчих змін, які забезпечать захист людей та дадуть державі інструменти для ефективного контролю у сфері БпЛА.

