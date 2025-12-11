Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Ивана Выговского.
Что сказал глава Нацполиции об инциденте на Львовщине?
Глава Нацполиции отметил, что инцидент на Львовщине, где дрон попал в частный дом, еще раз подтвердил, что Украина нуждается в обновленном и действенном законодательстве в сфере использования дронов.
Полицейские сразу начали расследование по факту покушения на умышленное убийство. Продолжаются первоочередные следственно-оперативные мероприятия. Мы устанавливаем тип дрона, маршрут его движения и лиц, которые могут быть причастны,
– добавил он.
По его словам, такой случай показывает, что без системного контроля риски для населения будут только расти.
Кроме этого, он подчеркнул, что Нацполиция поддерживает и инициирует законодательные изменения, среди которых зарегистрирован в ВР законопроект № 13600, предусматривающий:
- обязательную регистрацию БпЛА и внесение их в Государственный реестр воздушных судов;
- государственный учет дронов в подразделениях Национальной полиции;
- нормирование правил полетов, в частности идентификацию пользователей и требования к документам, дающих право на полеты;
- административную ответственность за эксплуатацию незарегистрированных дронов, полеты без документов или в состоянии опьянения;
- уголовную ответственность, если такие нарушения повлекут вред людям или значительный материальный ущерб.
"Это защита украинских граждан, которая должна стать нормой в послевоенный период. Дроны будут оставаться частью нашей повседневной жизни, поэтому их использование должно быть контролируемым и безопасным", – подчеркнул он.
Выговский добавил, что Национальная полиция будет настаивать на принятии законодательных изменений, которые обеспечат защиту людей и дадут государству инструменты для эффективного контроля в сфере БпЛА.
Попадание дрона по дому на Львовщине: основное
В ночь на четверг, 11 декабря, в Сокольниках вблизи Львова дрон попал в дом. На месте работают правоохранители, инцидент расследуют как покушение на жизнь.
Сам инцидент произошел утром около 4 часов. Люди не пострадали. В доме же повреждены крыша, фасад и несколько помещений внутри.
На месте работают правоохранители. СМИ показали дом, по которому ударил дрон.