Попадание на 10 локациях: россияне запустили по Украине более 120 дронов ночью

В ночь на 29 октября российские военные в очередной раз атаковали Украину ударными дронами. Враг использовал 126 беспилотников для террора гражданского населения.

Как отработала ПВО?

Ночью российские военные атаковали 126 ударными БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотниками других типов по направлениям:

Курск,

Приморско-Ахтарск,

Донецк,

Чауда,

Гвардейское.

Около 80 из них – "Шахеды". Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 93 вражеских БПЛА типа "Шахед", Гербера и дронов других типов на Севере и Востоке страны. Зафиксировано попадание 32 ударных БпЛА на 10 локациях.

Какие последствия вражеской атаки?