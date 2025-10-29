Влучання на 10 локаціях: росіяни запустили по Україні понад 120 дронів уночі

У ніч проти 29 жовтня російські військові укотре атакували Україну ударними дронами. Ворог використав 126 безпілотників для терору цивільного населення.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Як відпрацювала ППО?

Уночі російські військові атакували 126 ударними БпЛА типу "Шахед", "Гербера" і безпілотниками інших типів із напрямків:

Курськ,

Приморсько-Ахтарськ,

Донецьк,

Чауда,

Гвардійське.

Близько 80 із них – "Шахеди". Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 93 ворожі БпЛА типу "Шахед", Гербера і дронів інших типів на Півночі та Сході країни.