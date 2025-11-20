Силы обороны ударили по одному из крупнейших НПЗ России на расстоянии более 470 км от Украины

В ночь на 20 ноября 2025 года подразделения Сил обороны Украины снова нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу в России. Это является очередной частью системной стратегии по уменьшению военных возможностей российской армии.

Кроме того, попадания фиксировали еще на некоторых объектах противника. Детали рассказывает 24 Канал со ссылкой на данные Генерального штаба ВСУ.

Что известно об атаке Сил обороны на российский НПЗ в Рязани?

Украинские военные официально подтвердили результативную атаку на стратегически важный объект врага. В результате удара Сил обороны в зоне установок вторичной переработки нефти в Рязани вспыхнул пожар. Масштабы повреждений пока уточняются.

Операцию провели операторы 1-го отдельного центра СБС во взаимодействии с ГУР. По их информации, удар нанесен на расстоянии более 470 километров от государственной границы Украины.

Для справки: Рязанский НПЗ – один из ключевых нефтеперерабатывающих предприятий России с годовой проектной мощностью 17,1 миллиона тонн. Предприятие производит бензин различных марок, дизельное и авиационное топливо, сжиженный газ и другие нефтепродукты. Завод ежегодно выпускает около 840 тысяч тонн авиационного керосина и играет значительную роль в обеспечении топливом воздушно-космических сил страны-агрессора.

Также зафиксирован удар по скоплению личного состава российских войск на временно оккупированной территории Донецкой области. Данные о потерях врага уточняются.

Силы обороны и в дальнейшем проводят операции, направленные на ослабление военно-экономической базы России, ее логистики, поставки топлива и боеприпасов, чтобы заставить агрессора прекратить войну против Украины.

Кстати, накануне в Пермском крае России произошел масштабный пожар на железной дороге. Тогда девять вагонов с газом сошли с рельсов и вспыхнули. Огонь разрушил около 400 метров железнодорожного полотна и повредил железобетонный мост.

