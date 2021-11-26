Порядок Сталина – убийства за кусок хлеба, – исследовательница о борьбе селян во время геноцида

Наталья Романец более 30 лет исследует Голодомор и крестьянское сопротивление коллективизации на Днепропетровщине. Ища правду о преступлениях Советского Союза, она провела в архивах сотни часов.

Для проекта 24 канала "Голод и мор: память поколений" доктор исторических наук из Института исследования Голодомора Наталья Романец рассказала о том, в каких условиях жили украинцы, почему их так боялся Иосиф Сталин и что 1932 – 1933 годы – это история не только страданий, но и мужественной борьбы.

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Темой заинтересовалась благодаря газете "Правда"

Когда вы начали исследовать Голодомор?

Это еще с того момента, когда училась в Днепропетровском государственном университете (университет имени Олеся Гончара). Поступила туда в 1987 году. Это был период перестройки.

Именно тогда начали печатать в газетах крупные пространные публикации, посвященные реперным событиям в истории. Среди них в газете "Правда" напечатали огромную статью, которая называлась "Коллективизация: как это было". Эта тема чрезвычайно заинтересовала.

Я начинала с того, что в целом исследовала процесс коллективизации на территории Днепропетровской области: читала труды Ленина, потом удалось исследовать труды Сталина. Начала с партийных документов, а потом постепенно раскрывались архивы и могла работать с документами того времени.



Наталья Романец более 30 лет исследует Голодомор / Фото Криворожского государственного педагогического университета

О Голодоморе рассказала бабушка

Слышали ли вы о голоде до этого?

Не нужно забывать, что я принадлежу к тому поколению, которое о Голодоморе узнало, когда об этом стало возможно говорить. Уже позже поняла, что кое-что об этом мне рассказывала бабушка.

Она жила на территории Белгородской области. Это современная Россия. Вспоминала, как к ним шли с территории Украины голодные люди. Садились возле ее дома. Бабушку поражало то, что они удивлялись, потому что у людей есть еда. Голодные просили воды и когда она эту воду выносила, то там уже просто лежали трупы.

Была советской девочкой

Благодаря тому, что я начала исследовать архивные документы, сделала для себя огромное открытие. До того я была совершенно советской девушкой, комсоргом группы. Действительно это признаю. У меня существовала куча стереотипов.

Документы, с которыми начала работать в партийном архиве, в прямом смысле, порвали мое сознание. Потому что мне в школе и университете рассказывали о преступлениях нацистского режима, а то, что я видела в документах, показывало такие преступления, которые реализовывала на территории Украины не армия иностранной страны, а действующая власть.

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Параллельно я вышла еще на одну тему – тему крестьянского сопротивления. Прочитала опять же советскую монографию "Очерки истории Днепропетровской партийной областной организации".

Там, когда речь шла о процессе коллективизации, была одна фраза о Павлоградском восстании. Указывали, что было кулацкое восстание.

Преподаватели говорили, что никогда не защищу диссертацию

Как вы начали изучать тему сопротивления?

Мне очень захотелось об этом восстании узнать. Уже когда училась в аспирантуре, специально сформировала тему диссертации, чтобы она касалась именно крестьянского сопротивления, эпохи коллективизации и эпохи Голодомора.

Когда мне утверждали тему, то были такие преподаватели, которые говорили, что это полная глупость, и никогда я эту диссертацию не смогу защитить. Однако я ходила в архив, как на работу.

Мне повезло, и я могла работать в Днепропетровском областном архиве СБУ и Виктор Ченцов, который также является известным исследователем репрессий, на тот момент работал в пресс-центре архива. Он, фактически, дал мне работать с делом участников Павлоградского восстания. Я от руки тогда переписывала все тома.

Уже на основе этого появилась моя диссертация, которая называлась "Крестьянство и советская власть в 1928 – 1933 годах: проблема взаимоотношений (на примере Днепропетровской области)". Там эту тему раскрывала через призму крестьянского сопротивления и эпохи коллективизации и Голодомора.

Селяне вступали в колхозы, чтобы жить

Сайт 24 канала запустил проект "Голод и мор: память поколений", чтобы напомнить миру о миллионах убитых голодом украинцев. С 15 по 27 ноября на сайте опубликуем 30 статей о Голодоморе-геноциде 1932 – 1933 годов. Мы расскажем истории людей, переживших страшное преступление коммунистического тоталитарного режима. Устами тех, кого уже нет среди нас, будут говорить их родные.Автор проекта – руководитель отдела новостей сайта 24 канала Наталья Боднар.

Как начинался процесс коллективизации?

В 1921 – 1927 годы, в период НЭПа, крестьяне получили возможность хозяйничать так, как они считали нужным, но это еще не значит, что сама ситуация в этот период была идеальной. Власть всевозможными экономическими методами поддерживала процесс проведения коллективизации.

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Что важно – она была добровольная, и в Украине наибольший всплеск колхозного движения приходился на 1921 – 1923 годы. Это был как раз период масштабного искусственного голода.

Крестьяне нередко вступали в колхозы с одной простой целью – выжить, но когда голод уже закончился и начался, собственно, НЭП, люди начинают выходить из колхозов. Я анализировала развитие колхозного движения в период НЭПа. Он показывает, что селяне, как правило, выбирали формы колхозов с наименьшей нормой обобществления.

Налоги имели классовый характер

Колхозы были разные. Это и общества совместной обработки земли. То есть крестьяне объединялись только совместно обрабатывать землю. Существовали артели, имевшие высшую степень обобществления. И, наконец, коммуны, где предусматривали тотальное обобществление. Как доказывают документы, крестьяне вступали в колхозы с той же самой целью, как и в 1921 – 1923 годах – улучшить свое положение.

Что касается системы налогообложения, то следует учитывать, что она в этот период также носила классовый характер: 25% беднейшего крестьянства вообще освободили от налогов и основное бремя возложили на середняков, а больше всего на так называемых кулаков, которых облагали в экспертном порядке.

И вот эти "экспертники" стали первыми жертвами раскулачивания. Крестьян эта ситуация не удовлетворяла.

"Кулаки" жили хуже, чем рабочие

Чего хотели крестьяне?

Во второй половине 1920 годов люди начали выступать за создание крестьянских союзов. Они стремились к этому, потому что сами же большевики декларировали, что государство, которое они создали, представляет интересы пролетариата, а наиболее образованные крестьяне начали закономерно ставить вопрос: "если у нас в стране большинство населения составляет крестьянство, то почему у нас установлена такая диктатура меньшинства?".

Считали, что крестьянские союзы должны были бы быть чем-то вроде профсоюзных организаций, или политической партии, которая отстаивала бы их интересы. Также крестьян в период НЭПа не удовлетворяло то, что существовали очень низкие цены на сельскохозяйственную продукцию. В то же время цены на промышленную продукцию были очень большими.

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Это приводило к тому, что крестьяне не могли ничего приобрести, даже самой необходимой обуви и одежды. И их реакция на эти "ножницы цен", как это называют историки, также заключалась в требованиях создания Крестьянских союзов.

Вообще крестьяне обоснованно говорили, что рабочие живут лучше: есть восьмичасовой рабочий день, фиксированная заработная плата, а они же работают с утра до вечера, но получают мизер. Сейчас есть даже подсчеты, которые показывают, что так называемые кулаки экономически жили хуже, чем обычные рабочие, которые работали на предприятиях.

Власть начала невидимую "зачистку" села

Когда создавала проект, который называется "Реабилитированные историей", я подготовила сборник документов, который касается селян Приднепровья. Здесь именно документы о крестьянском сопротивлении. И здесь есть очень интересный документ – стенографический отчет крестьянских собраний села Башмачки Солонянского района 1928 года.

Я читаю курс в Криворожском государственном педагогическом университете, который называется "Государственный террор в Украине в 1920-е – 1930-е годы". Мы со студентами разбираем эту стенограмму. Она наглядно демонстрирует настроения крестьянского периода, чем они были не довольны.

Они постоянно приводят цифры, сколько стоят сапоги, сколько стоит одежда. Они, тяжело отработав, ничего не могут получить, мы не должны идеализировать и период Нэпа. Действительно, крестьянам было лучше жить, чем в эпоху сплошной коллективизации и Голодомора, но многочисленные проблемы существовали.

Я должна сказать, что власть, несмотря на то, что она задекларировала союз между рабочим классом и крестьянством, начинает постепенно "зачищать" украинское село. То есть уже с 1925 года начинаются репрессивные операции, хоть и не такие масштабные, как в эпоху Большого террора.

Они были направлены против так называемых бывших участников крестьянского повстанческого движения первой половины 1920 годов: петлюровцев, махновцев, гетманцев.

То есть они устраняли тех людей, которые имели опыт вооруженной борьбы, и в случае начала сталинской модернизации могли возглавить движение крестьянского сопротивления. Это была невидимая, но постепенная зачистка деревни от этого активного населения.

Почему о крестьянском сопротивлении говорят так мало?

Мы должны понимать, что у нас научные исследования не финансируют. Если говорить обо мне, то я лишь на протяжении последних лет работаю в Институте исследования Голодомора и благодаря тому, что получаю заработную плату, могу выполнять программы, готовить сборники.

Вся моя предыдущая жизнь (так работает большинство ученых) была такой, что зарабатываешь где-то для того, чтобы потом оплатить свою поездку в архив, проживание там и работу.

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Если говорить об этих исследованиях, то мы должны понимать научные реалии, в которых находились. То, что сделали в исследованиях Голодомора в течение 30 лет независимости Украины, это фактически энтузиазм отдельных людей, которые взяли на себя эту миссию, как бы пафосно ни звучало.

Откровенно скажу, что это физически очень тяжело, потому что архивы в очень плохом положении. Когда писала докторскую диссертацию, то в Днепропетровском партийном архиве температура зимой была 6 – 7 градусов и после 6 – 7 часов там, выходила и бежала до ближайшего магазина, чтобы хоть немного согреться.

Мы теряем документы

Считаю, что сейчас нужно выдавать документы, потому что некоторые из них уже находятся в таком состоянии, что их еще 20 лет назад могла прочитать, а сейчас нечитабельные. Мы это теряем.

Только последние годы благодаря институту исследования Голодомора, который аккумулировал ведущих ученых, есть систематичность в исследованиях, подкрепленная финансированием.

Я стараюсь много рассказывать о Голодоморе. Однако плохо, когда этой темой занимаются непрофессионалы. Они неправильно используют терминологию, и это приводит и к критике со стороны ученых нашего восточного соседа, и также формирует искаженное представление о событиях.

Почему крестьяне "волынили"

Какими были крестьянские восстания?

Нужно квалифицировать 2 типа крестьянских восстаний. Первый называю термином "волынки" – это стихийные крестьянские выступления, причиной которых становились либо события или распространение какой-то новости.

"Волынки" начались еще в 1928 – 1929 годах, когда вводили чрезвычайные методы хлебозаготовок. Власть вернулась к военно-коммунистическим механизмам изъятия хлеба у селян.



Карта, которую создала Наталья Романец

Когда я представляла карту в Днепре, то мои коллеги-исследователи из Днепропетровского университета обратили внимание, что это часто казацкие старые села.

Одно из самых масштабных и известных восстаний – Павлоградское 5 – 6 апреля 1930 года. В регионе была хуторская форма землевладения, были зажиточные хутора. В Близнюковском районе, который также охватило восстание, насчитывалось не 3 – 4% зажиточных крестьян, как в других районах Украины, а 13%, потому и раскулачили значительно больше крестьян. Что интересно, это выступление охватило и российские села. Папа моей близкой подруги был как раз из села Богдановка.

Богдановцев боялись даже в 1990 годах

Сначала там были "волынки", а затем восстание после сталинского обращения, что якобы коллективизация имеет добровольный характер. Тогда крестьяне снова выходили из колхозов и организовали масштабное выступление. Их называли богдановцами.

Известная музейница Людмила Маркова, которая исследовала сопротивление, рассказывала, что крестьяне даже в начале 1990-х не хотели о них говорить. Не показывали, где на кладбище могилы богдановцев. У многих из-за пропаганды и репрессий было к ним негативное отношение. Когда исследовательнице был нужен иллюстративный материал, то она столкнулась с такими большими проблемами, потому что никто не хотел рассказывать.

Власть загоняла в колхоз новыми методами

Как долго продолжались протесты?

Осенью 1930 года начинается новая волна выступлений. Она связана с тем, что уровень коллективизации снизился. Власть пыталась вернуть крестьян в колхозы. Для этого она использовала систему налогообложения.

Есть такое понятие как твердоздавцы. Это селяне, для которых было особое налогообложение. Речь идет о тех, кого причисляли к кулакам. Однако мы должны понимать, что всех богатых, кто был в украинском селе, раскулачили во время первой волны в начале 1930 года.

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Теперь твердоздавцами были крестьяне, которые не хотели вступать в колхозы. Именно с новым налогообложением и хлебозаготовками связана новая волна "волынок". Кроме того, такие протесты были и весной 1932 года, то есть уже во время Голодомора.

Они происходили из-за, собственно, голода и обобществления скота. Власти снова пошли на уступки и объявили обобществление животных добровольным. Крестьяне поразбирали коров, которые часто были единственными кормилицами.

Голод смирил бунты

Если говорить о голодных "волынках", то они сопровождались тем, что крестьяне нападали на пункты, где хранили зерно. Уже в 1933 году, во время Голодомора, таких масштабных выступлений не было. Люди были не способны физически на это.

Не забывайте, что когда мы говорим о выступлениях, то у них должны быть руководители – активная часть населения, а зачистка продолжалась с середины 1920 годов.

Уничтожали слой за слоем. Начинали от мужчин, которые имели опыт военной вооруженной борьбы, и заканчивая селянами, которые не держали рот на замке.

В течение 1930 – 1932 годов весь активный элемент из села изъяли. Остались люди, которые не были готовы к активному сопротивлению. Это явление исследуют психологи, потому что получается так, если забрать активных, то остальных даже не нужно охранять, и они не будут протестовать.

Почему крестьяне не имели оружия?

Большевики накануне коллективизации провели акции, которые сопровождались изъятием оружия. Например, если брать павлоградских повстанцев, то они не могли ничего противопоставить власти. Даже когда на выступление приходили 200 – 300 крестьян, то приезжал отряд из 20 – 30 вооруженных милиционеров и мог легко со всем справиться.

Понятно, что срабатывал инстинкт самосохранения. Власти же учли опыт борьбы с крестьянскими восстаниями в первой половине 1920 годов.

Большевики ничего не забывали. Если говорить о большом терроре 1937 – 1938 годов, то там есть дела крестьян, которых принудительно мобилизовали в махновский отряд, они там пробыли один день и сбежали. Власть не забыла и в 1938 году репрессировала.

Подавляла ли восстание власть на местах?

Местные власти часто и сами принимали участие в "волынках". Когда пытались вывезти кулаков, то все объединялись, хотели отбить. После этого еще несколько дней восстание продолжалось, захватывали сельсовет, проводили собрания и принимали решение всех вернуть.

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Когда такое происходило, то сразу в округе создавали штаб. Власти настолько боялись, что часто заседания проводили ночью. Сразу в село прибывал председатель окружкома, привозил милицию из центра и все подавлял.

Почему Днепропетровская область так пострадала?

Когда говорим о Днепропетровской области 1932 – 1933 годов, то она имела совсем другие размеры. Ее создали в 1932 году, и она включала 50 районов и 4 города областного подчинения.

Впоследствии из состава забрали 5 районов. Это территории современной Днепропетровской, Запорожской и частично Харьковской области. Отдельные районы Херсонской, Николаевской и современной Кировоградской областей.

Кроме того, именно Днепропетровская область была очень эффективной в производстве сельскохозяйственной продукции. Если брать хлебозаготовительные планы всей УССР, то Днепровщина давала 25% зерна. Когда же смотреть на всесоюзный уровень, то она производила почти 17% озимой пшеницы и почти 12% ячменя. Это огромные масштабы.



Наталья Романец считает, что Днепровщина имела чуть ли не самые большие последствия голода / Фото "Радио Свобода"

Такие показатели предусматривали большое изъятие сельскохозяйственной продукции. То есть на Днепропетровскую область больше всего давили в плане обеспечения выполнения хлебозаготовок. А еще были такие районы, которые называли внутренними или глубинными. До них было очень трудно добраться. Особенно, когда были дожди.

И вот весной 1933 года, когда возникла потребность завести посевной материал, то этого не могли сделать из-за отсутствия дорог. Гибли даже лошади. Это было важным фактором, который затруднял спасение людей.

Украинский научный институт Гарвардского университета считает, что больше всего пострадали центральные регионы: Киевщина, Винницкая область, Харьковщина. Объясняли это тем, что территории не получили такой семенной и продовольственной помощи, которую получали южные Одесский и Днепропетровский регион.

Я и ряд ученых считаем, что больше всего пострадали именно степные территории. Это связано с возможностями выживания в степи. Одно дело, когда есть лес или река, а совсем другое, когда выжженая пустыня. Это затрудняло возможность выживания.

Почему Голодомор – это геноцид?

Однозначно это был геноцид. Когда рассказываю и объясняю студентами, то всегда обращаю внимание на 2 главных аспекта. Во-первых, это то что существуют в условиях голода традиционные стратегии выживания. То есть можно ехать за территории региона, который оказался в затруднении.

Людей этого лишили, потому что 22 января 1933 года появляется директива ОГПУ, которая запрещает выезжать за пределы голодающих регионов. Когда же крестьян задерживали, то классифицировали на 3 части:

"контрреволюционные элементы", которых отправляли в концлагеря;

тех, кто не желал возвращаться, отправляли в Казахстан к кулаковские спецпоселения:

те, которых возвращали обратно на голодную смерть.

То есть это первый момент, который превратил голод в геноцид. Во-вторых, важный фактор связан с тем, что у селян изымали не только зерно во время хлебозаготовок, а полностью всю еду.

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Известная Кременчугская исследовательница Анна Капустян до российско-украинской войны принимала участие в совместных проектах вместе с российскими историками, при поддержке Канады и США. Исследовательница рассказывала, что когда они опрашивали русских крестьян, то интересовались: "А кто у вас умер в семье?".

Если в украинской семье, как правило, очень часто были смерти от голода, то русские крестьяне отвечали следующее: "А почему кто-то должен был умереть? Да, зерно забрали, но оставили картошку, капусту".

Еду забирали и после хлебозаготовки

Иначе говоря, в Украине было тотальное изъятие пищи. В хлебозаготовки же не попадал борщ, который уполномоченные демонстративно выливали на пол. Или горсть лука.

Когда я готовила сборник документов, то был один очень важный момент: официально хлебозаготовки закончились 5 февраля 1933 года. То есть после этого изъятие должно было бы прекратиться. Однако власти продолжали экспроприации, но в рамках формирования посевных фондов.

Власть интересовалась посевными фондами, а не смертью людей

Когда читаю документы, то у меня такое впечатление, что у власти была шизофрения. В Днепропетровской области первым секретарем обкома КПУ был Мендель Хатаевич. Он писал письма к Сталину и Косиору и сообщал, что началась массовая смертность и заболеваемость. Однако в то же время заявлял, что это беспокоит меньше всего, потому что надо формировать посевные фонды.

То есть в селах пухнут люди, умирают и вместо того, чтобы оказать им помощь и иметь весной рабочих, власть продолжает экспроприацию. К тому же такими же методами, как во время хлебозаготовок.

. Хатаевич вновь обращается к республиканскому и Центральному партийному руководству. Подчеркиваю, что это апрель и еще не пик голода. Пик пришелся на лето 1933 года. И вот Хатаевич пишет письмо и с самого начала указывает, что в последнее время население Днепровщины почему-то очень уменьшилось.

После этого пишет, что нужна рабочая сила и прописывает, сколько человек нужно в каждый район. Однако людям, которых еще можно спасти, не оказывают помощи.

Зачем советская власть устроила голод?

Предпосылкой Голодомора стала сама насильственная коллективизация. Она дезорганизовала все сельскохозяйственное производство. Создатели коллективизации исходили из марксистской теории о создании коллективных хозяйств.

Однако понимаете, что даже в марксистской теории предусматривали создание материально-технической базы. В Советском Союзе колхозы создали, но на основе крестьянских хозяйств, без нужной материально-технической базы. Даже для содержания скота требовались специальные помещения. Требовались ветеринары.

Еще одной из причин является невозможность выполнения хлебозаготовок. Требования планов были нереальными. Сельское хозяйство понесло очень большие потери. Власть думала, что все должно работать как фабрики и вот как на фабрике можно увеличить производство продукции, то так же можно и в колхозах. Однако этого не произошло.

Украинцы нанесли удар Сталину

И если до этого сопротивление проведению хлебозаготовки оказывали единоличники, то после создания колхозов выступать стали уже сами колхозники. Для власти это был удар.

Есть известная фраза Сталина, когда он сказал, что "Мы можем потерять Украину". Потому что перед тем никто не ждал, что украинцы-колхозники будут сопротивляться.

О чем ваша книга "Голодомор-геноцид 1932 – 1933 гг"?

Это сборник документов "Голодомор-геноцид 1932 – 1933 гг. в Днепропетровской области: масштабы, последствия", которая показывает чисто масштабы геноцида: количество голодающих, факты каннибализма, распространение различных эпидемиологических заболеваний, характеризует криминогенную ситуацию.

Я уже неоднократно говорила, что среди части наших сограждан можно услышать, что при Сталине был порядок. Собственно, эти документы наглядно показывают, какой "порядок" был при Сталине, каким было количество убийств, в прямом смысле этого слова, за кусок хлеба.



Книга Натальи Романец / Фото Днепровского мискрады

Отдельная тема – это положение детей в детских домах. Существовала система помощи детям-сиротам (понятно, что детские дома не могли принять такое количество детей, которые остались бездомными). Я показываю, в каких условиях оказывались эти дети.

Селяне осознавали причины геноцида

Для меня было важно залюднить статистику. То есть показать документы, в которых есть конкретные фамилии пострадавших от голода людей.

Также здесь есть о настроениях крестьян и том, как они относились к власти. Они осознавали причины голода. Даже говорили, что над Украиной власть смеется, что в России голода нет, в Москве рай, а в Украине ад.

Они об этом постоянно говорили. Даже сравнивали голод 1921 – 1923 лет и говорили, что тогда хоть можно было выезжать за продовольствием, а теперь держат, как в резервации.

Находки во время новых исследований

Над чем работаете сейчас?

Сейчас готовлю еще один сборник документов, который будет касаться непосредственно проведения хлебозаготовительной кампании. Он называется "Механизмы Голодомора: хлебозаготовительная кампания 1931 – 1903 лет на Днепропетровщине".

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Кстати, я нашла совершенно случайно очень интересный документ. В нем говорится, о деньгах, которые выделяли на хлебозаготовки. Например, в течение июля – декабря 1932 года уполномоченным от райкома и обкома в Днепропетровской области выделяли 1 миллион 200 тысяч рублей. Это цена того хлеба, который забирали у крестьян.

На эти средства исполнители экспроприаций ездили, ели, отправляли отчеты. Хлебозаготовители, работавшие от ЦК КПУ или ЦК КПСС, получали на командировку 250 рублей. В то же время заработная плата рабочего была примерно 150 рублей. То есть на издевательства над украинцами выделяли гигантские деньги.

От каких последствий голода не можем избавиться?

В современном украинском обществе высокий уровень конформизма. Это когда люди живут по принципу, что может быть и хуже. То есть страх, который сформировался, он проявляется фактически в каждом человеке. Когда нужно сказать "Нет", но человек не может.

Это даже наше поведение, когда мы делаем много еды и накрываем пышные столы для гостей. Все заложено в подсознании.

Это действительно специфическое общество, которое сохранилось в результате репрессивных зачисток. Иначе говоря, выживали те, которые не поднимали голову, выживали их дети.

Как стоит и не стоит говорить о Голодоморе?

У студентов есть понимание. Однако совсем другое дело, когда о голоде рассказывают, как когда-то об Октябрьской революции. Когда это делают формально, когда все сводят к свечам и калине, то, на мой взгляд, лучше не делать ничего.

До карантина я проводила открытые лекции, показывала книги и документы. Часто даже студенты плакали. Рассказывали, что у них от этой информации переворачивается сознание. Для них открытие, что документы сохранились.

Я часто им читаю документы Менделя Хатаевича, когда он с огромным цинизмом описывает то, что происходило в Днепропетровской области. В частности, он пишет: "Пухлые настроения нужно прекратить". Это удивляет и поражает людей.

Я считаю, что то, чем я занимаюсь, это, собственно, и есть почтение жертв Голодомора. Прекрасно осознаю, что даже в Днепропетровской области больше нет исследователей, профессионально изучающих эту проблематику.

Часто привожу пример, что когда я писала кандидатскую диссертацию, то это зафиксировала в архивном деле. Впоследствии, когда уже писала докторскую, то пришла и увидела, что за 20 – 30 лет никто эти документы не брал после меня.

Только кажется, что открыли и показали все. Есть очень много не исследованного, и должна быть системная работа с этим. Об обеспечении финансирования исследований Голодомора должно заботиться государство.

Помните жертв Голодомора-геноцида 1932-1933 годов. В память о более чем 7 миллионах убитых украинцев призываем всех зажечь "свечу памяти", поставить ее на подоконнике в 16:00 27 ноября и почтить погибших минутой молчания.