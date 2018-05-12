Посольство США призывает расследовать поджог лагеря ромов подо Львовом
Посольство Соединенных Штатов Америки призывает правоохранителей расследовать поджог цыганского лагеря, который произошел 9 мая на Львовщине.
Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.
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В Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов,
– говорится в сообщении.
В частности, пресс-служба посольства отмечает, что справедливость и толерантность в отношении меньшинств являются ключевыми в новой Украине.
Напомним, подобный инцидент случился второй раз за последнее время, когда в Украине сожгли лагерь цыган. Жители лагеря утверждают, что их предупреждали о нападении. Кроме того, злоумышленники угрожают нападением и на другие цыганские поселения в этом районе подо Львовом.