Посольство США призывает расследовать поджог лагеря ромов подо Львовом

Посольство Соединенных Штатов Америки призывает правоохранителей расследовать поджог цыганского лагеря, который произошел 9 мая на Львовщине.

Об этом сообщает пресс-служба посольства в Twitter.

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В Украине никто не должен жить в страхе из-за того, кем он является. Мы призываем правоохранителей расследовать недавние нападения на ромов,

– говорится в сообщении.

В частности, пресс-служба посольства отмечает, что справедливость и толерантность в отношении меньшинств являются ключевыми в новой Украине.

В Україні ніхто не повинен жити в страху через те, ким він є. Ми закликаємо правоохоронців розслідувати нещодавні напади на ромів. Справедливість і толерантність по відношеню до меншин є ключовими в новій Україні.

https://t.co/1V9ZYdCXdJ — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) May 12, 2018

Напомним, подобный инцидент случился второй раз за последнее время, когда в Украине сожгли лагерь цыган. Жители лагеря утверждают, что их предупреждали о нападении. Кроме того, злоумышленники угрожают нападением и на другие цыганские поселения в этом районе подо Львовом.