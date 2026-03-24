Воздух прогреется до +19: синоптик назвала самые теплые дни до конца марта
Уже в ближайшие дни из-за смены синоптических потоков в Украину поступит теплый воздух из южных широт, что приведет к повышению температурных показателей. Впрочем, в конце месяца возможно снижение.
Соответствующую информацию сообщила представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха в комментарии для NV.
Когда и как повысится температура в Украине?
Синоптик объяснила, что с 26 марта ночные температуры уже не будут ниже 0 градусов, и составят в пределах от 1 до 7 градусов тепла, а в дневные часы в большинстве областей будет повышение от 13 до 19 градусов тепла.
Самые комфортные, самые теплые дни будут с 26-го по 29-е марта,
– отметила она.
Но уже со следующей недели, по ее словам, погода в Украине, вероятно, частично ухудшится, и в конце марта и в начале апреля произойдет снижение температур, также возможно усиление облачности и осадков.
Более того, как отметила представитель Укргидрометцентра, в Украине даже может образоваться локальный циклон. Несмотря на такие изменения, ночные температуры не будут снижаться снова, поскольку облака будут задерживать тепло ночью.
Что прогнозировали специалисты на эту неделю?
Синоптик Игорь Кибальчич ранее сообщал, что в начале недели в Украине будет царить малооблачная погода без осадков, но с середины недели ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега и неустойчивые температуры.
К слову, он также сообщал, что вскоре морозы отойдут с территории Украины. В дальнейшем, по его словам, этой неделе температурные показатели будут превышать отметку 0 градусов в ночные и дневные часы.
В то же время синоптик Виталий Постригань тоже предупреждал, что с 24 марта ожидается активизация южных циклонов, которые могут принести осадки в разных фазах, то есть в виде дождя или опять же мокрого снега.