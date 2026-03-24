Повітря прогріється до +19: синоптикиня назвала найтепліші дні до кінця березня
24 березня, 08:00
Маргарита Волошина
Основні тези
  • З 26 березня в Україні очікується потепління з нічними температурами від 1 до 7 градусів тепла і денними від 13 до 19 градусів.
  • Наприкінці березня можливо зниження температури, підвищення хмарності та опади, з утворенням локального циклону.

Вже найближчими днями через зміну синоптичних потоків до України надійде тепле повітря з південних широт, що призведе до підвищення температурних показників. Утім, наприкінці місяця можливе зниження.

Відповідну інформацію повідомила представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха у коментарі для NV.

Коли і як підвищиться температура в Україні?

Синоптикиня пояснила, що з 26 березня нічні температури вже не будуть нижче 0 градусів, і становитимуть в межах від 1 до 7 градусів тепла, а у денні години у більшості областей буде підвищення від 13 до 19 градусів тепла. 

Найкомфортніші, найтепліші дні будуть з 26-го по 29-те березня, 
– зазначила вона.

Але вже з наступного тижня, за її словами, погода в Україні, ймовірно, частково погіршиться, і наприкінці березня та на початку квітня відбудеться зниження температур, також можливе посилення хмарності та опадів. 

Ба більше, як зауважила представниця Укргідрометцентру, в Україні навіть може утворитися локальний циклон. Попри такі зміни, нічні температури не знижуватимуться знову, оскільки хмари затримуватимуть тепло вночі.

Що прогнозували фахівці на цей тиждень?

  • Синоптик Ігор Кібальчич раніше повідомляв, що на початку тижня в Україні пануватиме малохмарна погода без опадів, але з середини тижня очікуються опади у вигляді дощу і мокрого снігу та нестійкі температури.

  • До слова, він також повідомляв, що незабаром морози відійдуть з території України. Надалі, за його словами, цього тижня температурні показники перевищуватимуть позначку 0 градусів у нічні та денні години.

  • Водночас синоптик Віталій Постригань теж попереджав, що з 24 березня очікується активізація південних циклонів, які можуть принести опади у різних фазах, тобто у вигляді дощу або знову ж таки мокрого снігу.