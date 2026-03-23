Детальный прогноз погоды сделали в Укргидрометцентре.

Чего ожидать от погоды 24 марта?

Небольшой дождь может пройти лишь местами на юго-востоке страны. В целом будет преобладать северо-западный ветер со скоростью 5 – 10 метров в секунду.

Температура ночью будет колебаться от 3 градусов тепла до 2 градусов мороза. В то же время в южных областях прогнозируют 1 – 6 градусов тепла ночью и до +16 днем.

На Закарпатье и Одесской области до 19 градусов тепла. Тем временем в Карпатах ночью 0 – 5 градусов мороза, днем 4 – 9 градусов тепла.

Какой будет температура в крупных городах?

  • Киев +12...+14;
  • Ужгород +16...+18;
  • Львов +13...+15;
  • Ивано-Франковск +13...+15;
  • Тернополь +13...+15;
  • Черновцы +13...+15;
  • Хмельницкий +13...+15;
  • Луцк +13...+15;
  • Ровно +13...+15;
  • Житомир +13...+15;
  • Винница +13...+15;
  • Одесса +15...+17;
  • Николаев +13...+15;
  • Херсон +12...+14;
  • Симферополь +9...+11;
  • Кропивницкий +12...+14;
  • Черкассы +13...+15;
  • Чернигов +12...+14;
  • Сумы +11...+13;
  • Полтава +13...+15;
  • Днепр +13...+15;
  • Запорожье +12...+14;
  • Донецк +8...+10;
  • Луганск +9...+11;
  • Харьков +10...+12.

Прогноз погоды на 24 марта 2026 года / Изображение Укргидрометцентра

Вернется ли в Украину снежная погода?

  • По прогнозам синоптиков, в период с 22 по 24 марта преимущественно сохранится сухая погода, однако в южных регионах местами возможны слабые дожди. В ночь на 22 марта в Карпатах возможен небольшой мокрый снег.

  • А уже вскоре ожидается усиление влияния южных циклонов, которые могут принести осадки. Сейчас в южных областях местами наблюдаются незначительные дожди.