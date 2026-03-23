Об этом свидетельствует прогноз синоптика Игоря Кибальчича для Meteoprog.

Какая погода будет на этой неделе?

У понедельник, 23 марта только ночью и утром на Правобережье возможен туман. Температура воздуха ночью будет -3...+2 градусов, на Закарпатье и в южной части ожидается +1...+6 градусов, днем прогнозируют +8...+13 градусов.

У вторник, 24 марта, в южных, некоторых центральных областях и Карпатах возможны дожди. Температура воздуха ночью составит +1...+6 градусов, в течение дня будет +9...+14 градусов, на Закарпатье пригреет до +16 градусов.

У среду, 25 марта, в южных и центральных областях будут незначительные дожди, местами возможен туман. Ночью температура воздуха будет колебаться в пределах +1...+6 градусов, в дневные часы она будет +10...+15 градусов.

У четверг, 26 марта, в западных областях и на крайнем востоке будут дожди, местами будет туман. Температура воздуха ночью будет +3...+8 градусов, днем составит +12...+17 градусов, на крайнем западе – +5...+10 градусов.

У пятницу, 27 марта, в западных областях будет дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. Температура воздуха ночью будет +3...+8 градусов, днем пригреет до +12...+18 градусов, на крайнем западе в течение суток будет +2...+7 градусов.

У субботу, 28 марта, из-за неустойчивой погоды пройдут дожди, в западных областях – значительные, в Карпатах – с мокрым снегом. Также в западных областях возможны сильные порывы ветра со скоростью от 15 до 20 метров в секунду.

Температура воздуха в ночные часы будет колебаться в пределах +3...+8 градусов, в дневное время пригреет до +10...+15 градусов. На крайнем западе столбики термометров, согласно прогнозу, будут показывать +5...+10 градусов.

У воскресенье, 29 марта, дождь будет в большинстве областей, в западных возможен мокрый снег. Температура ночью будет +1...+7 градусов, днем в западной части будет +2...+7 градусов, на Левобережье и в Крыму +9...+14 градусов.

