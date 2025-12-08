Вернется ли потепление в Украину: ответ синоптикини: ответ синоптика

В этом году в декабре сильного потепления, по крайней мере в ближайшее время, не будет. Как для зимнего месяца, в Украине и так сохраняются довольно необычные температуры.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Смотрите также Когда в Украине прекратятся туман и морось

Будет ли потепление в Украине еще в этом месяце?

По словам представительницы Укргидрометцентра, вряд ли в декабре стоит ожидать более теплую погоду чем та, которая у нас сохраняется сейчас, поскольку пока предпосылок для этого нет, и сейчас и без этого достаточно тепло.

Ночью 8 – 9 декабря возможен небольшой мороз от +2 градусов до -4 градусов ориентировочно, а днем от 0 до +6 градусов. На юге страны и на Закарпатье вообще возможны температуры от +3 до +9 градусов,

– рассказала Наталья Птуха.

В целом температурные показатели в декабре, ожидаются на 2 градуса выше нормы, добавила синоптик.

Какую погоду ждать в ближайшее время?