8 декабря, 08:00
Вернется ли потепление в Украину: ответ синоптикини: ответ синоптика

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • В декабре в Украине не ожидается значительного потепления, поскольку предпосылок для этого пока нет.
  • Температуры в декабре в основном будут на 2 градуса выше нормы, рассказала Наталья Птуха.

В этом году в декабре сильного потепления, по крайней мере в ближайшее время, не будет. Как для зимнего месяца, в Украине и так сохраняются довольно необычные температуры.

Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.

Будет ли потепление в Украине еще в этом месяце?

По словам представительницы Укргидрометцентра, вряд ли в декабре стоит ожидать более теплую погоду чем та, которая у нас сохраняется сейчас, поскольку пока предпосылок для этого нет, и сейчас и без этого достаточно тепло.

Ночью 8 – 9 декабря возможен небольшой мороз от +2 градусов до -4 градусов ориентировочно, а днем от 0 до +6 градусов. На юге страны и на Закарпатье вообще возможны температуры от +3 до +9 градусов, 
– рассказала Наталья Птуха.

В целом температурные показатели в декабре, ожидаются на 2 градуса выше нормы, добавила синоптик.

Какую погоду ждать в ближайшее время?

  • Ранее Наталья Птуха сообщала, что в начале декабря температура воздуха будет в основном теплой. Местами хоть и возможны ночные морозы, но преимущественно показатели не будут пересекать отметку 0.

  • Сильного ветра в ближайшие дни ожидать не стоит, также пока не предвидится существенных осадков. Погода в целом будет облачной и влажной. В то же время температурные показатели будут стабильными.

  • Погода в течение первой декады декабря в целом будет облачной и будет сопровождаться туманами. Ее будет формировать поле повышенного давления, и теплая, влажная, а также малоподвижная воздушная масса.