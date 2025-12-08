Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказала представитель Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха.
Будет ли потепление в Украине еще в этом месяце?
По словам представительницы Укргидрометцентра, вряд ли в декабре стоит ожидать более теплую погоду чем та, которая у нас сохраняется сейчас, поскольку пока предпосылок для этого нет, и сейчас и без этого достаточно тепло.
Ночью 8 – 9 декабря возможен небольшой мороз от +2 градусов до -4 градусов ориентировочно, а днем от 0 до +6 градусов. На юге страны и на Закарпатье вообще возможны температуры от +3 до +9 градусов,
– рассказала Наталья Птуха.
В целом температурные показатели в декабре, ожидаются на 2 градуса выше нормы, добавила синоптик.
Какую погоду ждать в ближайшее время?
Ранее Наталья Птуха сообщала, что в начале декабря температура воздуха будет в основном теплой. Местами хоть и возможны ночные морозы, но преимущественно показатели не будут пересекать отметку 0.
Сильного ветра в ближайшие дни ожидать не стоит, также пока не предвидится существенных осадков. Погода в целом будет облачной и влажной. В то же время температурные показатели будут стабильными.
Погода в течение первой декады декабря в целом будет облачной и будет сопровождаться туманами. Ее будет формировать поле повышенного давления, и теплая, влажная, а также малоподвижная воздушная масса.