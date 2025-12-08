Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповіла представниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха.
Чи буде потепління в Україні ще цього місяця?
За словами представниці Укргідрометцентру, навряд чи у грудні варто очікувати теплішу погоду ніж та, яка у нас зберігається зараз, оскільки поки передумов для цього немає, і зараз й без цього досить тепло.
Вночі 8 – 9 грудня можливий невеликий мороз від +2 градусів до -4 градусів орієнтовно, а вдень від 0 до +6 градусів. На півдні країни та на Закарпатті взагалі можливі температури від +3 до +9 градусів,
– розповіла Наталія Птуха.
Загалом температурні показники у грудні, очікуються на 2 градуси вище за норму, додала синоптикиня.
Яку погоду чекати найближчим часом?
Раніше Наталія Птуха повідомляла, що на початку грудня температура повітря буде здебільшого теплою. Місцями хоч і можливі нічні морози, але переважно показники не перетинатимуть позначку 0.
Сильного вітру найближчими днями очікувати не варто, також поки не передбачається істотних опадів. Погода загалом буде хмарною та вологою. Водночас температурні показники будуть стабільними.
Погода протягом першої декади грудня загалом буде хмарною та супроводжуватиметься туманами. Її формуватиме поле підвищеного тиску, і тепла, волога, а також малорухома повітряна маса.