Где и когда начнется потепление, а в каких областях задержатся морозы до -19
- Потепление в Украине начнется с 24 – 25 января, сначала охватив южные и западные области.
- На севере и северо-востоке еще будут удерживаться морозы до -19 градусов, предупреждает синоптик.
Потепление начнется в Украине уже в ближайшие дни, однако в некоторых областях еще задержатся ощутимые морозы. Вместе с тем повышение температуры местами будет сопровождаться осадками.
Такую информацию сообщил синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу".
Куда придет тепло, а где будет холод?
По данным синоптика, уже с 24 – 25 января в Украину придет потепление, теплый воздух будет попадать с южного направления, в частности из Турции, Балкан и Средиземноморья. Сначала такие условия охватят южные и западные области.
Исключениями станут север и северо-восток, там, согласно прогнозу, в ночное время еще сохранится температура от 13 до 19 градусов теплее. С 26 января и до конца месяца, как говорит Кибальчич, кое-где уже будут плюсовые значения.
В дневные часы температура воздуха будет колебаться от 3 градусов мороза до 5 градусов тепла, в южной части местами пригреет и будет от 6 до 9 градусов тепла. В течение ночи ожидается от 5 градусов мороза до 5 градусов тепла.
Также в конце месяца, по данным специалиста, потепление принесет осадки, в период с 28 января снег перейдет в дождь и морось. В то же время возможны густые туманы, поскольку теплый воздух будет двигаться над заснеженной землей, и гололедица.
Поэтому синоптик объяснил, что морозную и в основном солнечную погоду вскоре постепенно заменят теплые, облачные и влажные условия. В то же время атмосферное давление, согласно обнародованной информации, будет падать.
Как изменится погода?
Ранее уже сообщалось, что вскоре на территории Украины ожидается частичное ослабление морозов на несколько градусов. Но о резком потеплении все же пока речь не идет. Кое-где холод задержится.
В то же время сильных осадков на территории Украины в ближайшие дни пока не предвидится. Несмотря на это, местами будет фиксироваться незначительный снег, местами он будет с дождем, но с незначительной интенсивностью.
Прогнозировали, что с 19 до 25 января в Украине сохранится морозная погода под влиянием мощного антициклона. На дорогах почти ежедневно будет гололедица, а особенно морозно будет в северных и западных регионах.