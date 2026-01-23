Де і коли почнеться потепління, а в яких областях затримаються морози до -19

Потепління розпочнеться в Україні вже найближчими днями, проте у деяких областях ще затримаються відчутні морози. Разом з тим підвищення температури подекуди супроводжуватиметься опадами.

Таку інформацію повідомив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".

Куди прийде тепло, а де буде холод?

За даними синоптика, вже з 24 – 25 січня в Україну прийде потепління, тепле повітря потраплятиме з південного напрямку, зокрема з Туреччини, Балкан та Середземномор’я. Спершу такі умови охоплять південні й західні області.

Винятками стануть північ та північний схід, там, згідно з прогнозом, у нічний час ще утримається температура від 13 до 19 градусів тепліше. З 26 січня і до кінця місяця, як каже Кібальчич, подекуди вже будуть плюсові значення.

У денні години температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла, у південній частині подекуди пригріє і буде від 6 до 9 градусів тепла. Протягом ночі очікується від 5 градусів морозу до 5 градусів тепла.

Також наприкінці місяця, за даними фахівця, потепління принесе опади, в період з 28 січня сніг перейде у дощ та мряку. Водночас можливі густі тумани, оскільки тепле повітря рухатиметься над засніженою землею, і ожеледиця.

Тож синоптик пояснив, що морозну та здебільшого сонячну погоду невдовзі поступово замінять тепліші, хмарні та вологі умови. Водночас атмосферний тиск, згідно з оприлюдненою інформацією, падатиме.

Як зміниться погода?