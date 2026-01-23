Де і коли почнеться потепління, а в яких областях затримаються морози до -19
- Потепління в Україні розпочнеться з 24 – 25 січня, спочатку охопивши південні й західні області.
- На півночі та північному сході ще утримуватимуться морози до -19 градусів, попереджає синоптик.
Потепління розпочнеться в Україні вже найближчими днями, проте у деяких областях ще затримаються відчутні морози. Разом з тим підвищення температури подекуди супроводжуватиметься опадами.
Таку інформацію повідомив синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу".
Куди прийде тепло, а де буде холод?
За даними синоптика, вже з 24 – 25 січня в Україну прийде потепління, тепле повітря потраплятиме з південного напрямку, зокрема з Туреччини, Балкан та Середземномор’я. Спершу такі умови охоплять південні й західні області.
Винятками стануть північ та північний схід, там, згідно з прогнозом, у нічний час ще утримається температура від 13 до 19 градусів тепліше. З 26 січня і до кінця місяця, як каже Кібальчич, подекуди вже будуть плюсові значення.
У денні години температура повітря коливатиметься від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла, у південній частині подекуди пригріє і буде від 6 до 9 градусів тепла. Протягом ночі очікується від 5 градусів морозу до 5 градусів тепла.
Також наприкінці місяця, за даними фахівця, потепління принесе опади, в період з 28 січня сніг перейде у дощ та мряку. Водночас можливі густі тумани, оскільки тепле повітря рухатиметься над засніженою землею, і ожеледиця.
Тож синоптик пояснив, що морозну та здебільшого сонячну погоду невдовзі поступово замінять тепліші, хмарні та вологі умови. Водночас атмосферний тиск, згідно з оприлюдненою інформацією, падатиме.
Як зміниться погода?
Раніше вже повідомлялося, що незабаром на території України очікується часткове послаблення морозів на кілька градусів. Але про різке потепління все ж наразі не йдеться. Подекуди холод затримається.
Водночас сильних опадів на території України найближчими днями поки не передбачається. Попри це, подекуди фіксуватиметься незначний сніг, місцями він буде з дощем, але з незначною інтенсивністю.
Прогнозували, що з 19 до 25 січня в Україні збережеться морозна погода під впливом потужного антициклону. На дорогах майже щодня буде ожеледиця, а особливо морозно буде в північних і західних регіонах.