Минус еще более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 10 ноября
- За последние сутки армия противника потеряла 1090 солдат, еще несколько танков и боевых бронированных машин.
- Общие потери врага с начала полномасштабного вторжения составляют около 1 152 160 человек и тысячи единиц различной техники.
Кремль не выводит свое войско из Украины и продолжает нести потери на фронте как в личном составе, так и в технике. Только за последние сутки армия врага потеряла на войне в Украине 1090 солдат.
Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.
Какие потери врага на 10 ноября?
С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:
- Личного состава – около 1 152 160 (+1 090) человек,
- танков – 11 342 (+7);
- боевых бронированных машин – 23 552 (+7);
- артиллерийских систем – 34 349 (+9);
- РСЗО – 1 538 (+0);
- средств ПВО – 1 239 (+0);
- самолетов – 428 (+0);
- вертолетов – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 79 425 (+57);
- крылатых ракет – 3 926 (+0);
- кораблей/катеров – 28 (+0);
- подводных лодок – 1 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 66 957 (+77);
- специальной техники – 3 993 (+0).
Потери врага на 10 ноября 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери россиян: последние новости
Агенты "Атэш" повредили железнодорожную инфраструктуру оккупантов между Крымом и Херсонской областью. В результате операции было прекращено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам.
В четверг, 6 ноября, дроны ГУР ударили по стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ), который расположен в Башкортостане в России – это одно из ключевых предприятий нефтехимпрома государства-агрессора. На заводе изготавливают продукцию для нужд российской оккупационной армии и военно-промышленного комплекса.
К слову, Зеленский сообщал, что только благодаря работе украинских беспилотников в октябре удалось ликвидировать около 25 тысяч российских военных, и эти потери имеют видеоподтверждение. Еще примерно 2 – 3 тысячи потерь фиксируют без такого подтверждения. По словам президента, это – наибольшие потери российских сил за один месяц с начала полномасштабной войны.