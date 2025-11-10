Минус еще более 1000 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 10 ноября

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:



Агенты "Атэш" повредили железнодорожную инфраструктуру оккупантов между Крымом и Херсонской областью. В результате операции было прекращено движение поездов, что привело к прямому срыву поставок боекомплекта, топлива и техники оккупантам.

В четверг, 6 ноября, дроны ГУР ударили по стерлитамакскому нефтехимическому заводу (СНХЗ), который расположен в Башкортостане в России – это одно из ключевых предприятий нефтехимпрома государства-агрессора. На заводе изготавливают продукцию для нужд российской оккупационной армии и военно-промышленного комплекса.