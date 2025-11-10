Мінус ще понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 10 листопада

Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія ворога втратила на війні в Україні 1090 солдатів.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Які втрати ворога на 10 листопада? Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають: Особового складу – близько 1 152 160 (+1 090) осіб,

танків – 11 342 (+7);

бойових броньованих машин – 23 552 (+7);

артилерійських систем – 34 349 (+9);

РСЗВ – 1 538 (+0);

засобів ППО – 1 239 (+0);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 425 (+57);

крилатих ракет – 3 926 (+0);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 66 957 (+77);

спеціальної техніки – 3 993 (+0).

Втрати ворога на 10 листопада 2025 року / Інфографіка Генштабу ЗСУ Втрати росіян: останні новини Агенти "Атеш" пошкодили залізничну інфраструктуру окупантів між Кримом та Херсонською областю. В результаті операції було припинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву постачання боєкомплекту, палива та техніки окупантам.

В четвер, 6 листопада, дрони ГУР вдарили по стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ), який розташований у Башкортостані в Росії – це одне із ключових підприємств нафтохімпрому держави-агресора. На заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу.

До слова, Зеленський повідомляв, що лише завдяки роботі українських безпілотників у жовтні вдалося ліквідувати близько 25 тисяч російських військових, і ці втрати мають відеопідтвердження. Ще приблизно 2 – 3 тисячі втрат фіксують без такого підтвердження. За словами президента, це – найбільші втрати російських сил за один місяць від початку повномасштабної війни.