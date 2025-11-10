Мінус ще понад 1000 окупантів та десятки одиниць техніки: втрати ворога на 10 листопада
- За останню добу армія противника втратила 1090 солдатів, ще декілька танків та бойових броньованих машин.
- Загальні втрати ворога з початку повномасштабного вторгнення складають близько 1 152 160 осіб та тисячі одиниць різної техніки.
Кремль не виводить своє військо з України та продовжує зазнавати втрат на фронті як в особовому складі, так і в техніці. Тільки за останню добу армія ворога втратила на війні в Україні 1090 солдатів.
Які втрати ворога на 10 листопада?
Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно складають:
- Особового складу – близько 1 152 160 (+1 090) осіб,
- танків – 11 342 (+7);
- бойових броньованих машин – 23 552 (+7);
- артилерійських систем – 34 349 (+9);
- РСЗВ – 1 538 (+0);
- засобів ППО – 1 239 (+0);
- літаків – 428 (+0);
- гелікоптерів – 347 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 79 425 (+57);
- крилатих ракет – 3 926 (+0);
- кораблів/катерів – 28 (+0);
- підводних човнів – 1 (+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 66 957 (+77);
- спеціальної техніки – 3 993 (+0).
Втрати росіян: останні новини
Агенти "Атеш" пошкодили залізничну інфраструктуру окупантів між Кримом та Херсонською областю. В результаті операції було припинено рух поїздів, що призвело до прямого зриву постачання боєкомплекту, палива та техніки окупантам.
В четвер, 6 листопада, дрони ГУР вдарили по стерлітамакському нафтохімічному заводу (СНХЗ), який розташований у Башкортостані в Росії – це одне із ключових підприємств нафтохімпрому держави-агресора. На заводі виготовляють продукцію для потреб російської окупаційної армії та військово-промислового комплексу.
До слова, Зеленський повідомляв, що лише завдяки роботі українських безпілотників у жовтні вдалося ліквідувати близько 25 тисяч російських військових, і ці втрати мають відеопідтвердження. Ще приблизно 2 – 3 тисячі втрат фіксують без такого підтвердження. За словами президента, це – найбільші втрати російських сил за один місяць від початку повномасштабної війни.