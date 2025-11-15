Украинцы обезвредили тысячу россиян за сутки: потери врага на 15 ноября

Потери врага в войне против Украины продолжают расти. Российская армия с февраля 2022 года потеряла 1000 своих солдат и кучу техники и вооружения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Смотрите также Враг использует непогоду для наступления на Гуляйпольском и Покровском направлениях: обзор ISW Сколько россиян погибли на фронте по состоянию на 15 ноября? С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют: личного состава – около 1 157 400 (+1000) человек;

танков – 11 350 (+6);

боевых бронированных машин – 23 588 (+19);

артиллерийских систем – 34 443 (+25);

РСЗО – 1 541 (+1);

средств ПВО – 1 244 (+2);

самолетов – 428 (+0);

вертолетов – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 80 877 (+490);

крылатых ракет – 3 940 (+14);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 67 396 (+90);

специальной техники – 3 997 (+2). Где Силы обороны уничтожают врага? На днях Силы специальных операций нанесли удар по месту скопления российских военных в населенном пункте Уют на Покровском направлении. Для атаки они использовали дроны. В пораженном месте располагались воины 1 и 9 отдельных мотострелковых бригад России.

Украинские дроны атаковали морской нефтяной терминал и базу хранения беспилотников в Крыму. На объекте был пожар, последствия атаки уточняются.

Россияне пытались прорваться в Константиновку под прикрытием тумана, но украинские разведчики сорвали их планы. Так удалось обезвредить немало оккупантов и техники, часть россиян отступила от населенного пункта.