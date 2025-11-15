Укр Рус
24 Канал Новости Украины Украинцы обезвредили тысячу россиян за сутки: потери врага на 15 ноября
15 ноября, 06:45
2

Украинцы обезвредили тысячу россиян за сутки: потери врага на 15 ноября

Дарья Смородская
Основные тезисы
  • Потери российского личного состава выросли на 1000 человек, достигнув 1 157 400 с начала вторжения.
  • Россия потеряла 11 350 танков, 23 588 боевых бронированных машин и 34 443 артиллерийских систем.

Потери врага в войне против Украины продолжают расти. Российская армия с февраля 2022 года потеряла 1000 своих солдат и кучу техники и вооружения.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Сколько россиян погибли на фронте по состоянию на 15 ноября?

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 157 400 (+1000) человек;
  • танков – 11 350 (+6);
  • боевых бронированных машин – 23 588 (+19);
  • артиллерийских систем – 34 443 (+25);
  • РСЗО – 1 541 (+1);
  • средств ПВО – 1 244 (+2);
  • самолетов – 428 (+0);
  • вертолетов – 347 (+0);
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 80 877 (+490);
  • крылатых ракет – 3 940 (+14);
  • кораблей/катеров – 28 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 67 396 (+90);
  • специальной техники – 3 997 (+2).

Где Силы обороны уничтожают врага?

  • На днях Силы специальных операций нанесли удар по месту скопления российских военных в населенном пункте Уют на Покровском направлении. Для атаки они использовали дроны. В пораженном месте располагались воины 1 и 9 отдельных мотострелковых бригад России.

  • Украинские дроны атаковали морской нефтяной терминал и базу хранения беспилотников в Крыму. На объекте был пожар, последствия атаки уточняются.

  • Россияне пытались прорваться в Константиновку под прикрытием тумана, но украинские разведчики сорвали их планы. Так удалось обезвредить немало оккупантов и техники, часть россиян отступила от населенного пункта.