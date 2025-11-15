Українці знешкодили тисячу росіян за добу: втрати ворога на 15 листопада

Втрати ворога у війні проти України продовжують зростати. Російська армія з лютого 2022 року втратила 1000 своїх солдатів і купу техніки й озброєння.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. Дивіться також Ворог використовує негоду задля наступу на Гуляйпільському та Покровському напрямках: огляд ISW Скільки росіян загинули на фронті станом на 15 листопада? Від початку повномасштабного вторгнення втрати противника орієнтовно становлять: особового складу – близько 1 157 400 (+1000) осіб;

танків – 11 350 (+6);

бойових броньованих машин – 23 588 (+19);

артилерійських систем – 34 443 (+25);

РСЗВ – 1 541 (+1);

засобів ППО – 1 244 (+2);

літаків – 428 (+0);

гелікоптерів – 347 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 80 877 (+490);

крилатих ракет – 3 940 (+14);

кораблів/катерів – 28 (+0);

підводних човнів – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 67 396 (+90);

спеціальної техніки – 3 997 (+2). Де Сили оборони нищать ворога? Днями Сили спеціальних операцій завдали удару по місцю скупчення російських військових у населеному пункті Затишок на Покровському напрямку. Для атаки вони використали дрони. В ураженому місці розташовувалися вояки 1 та 9 окремих мотострілецьких бригад Росії.

Українські дрони атакували морський нафтовий термінал та базу зберігання безпілотників у Криму. На об'єкті була пожежа, наслідки атаки уточнюються.

Росіяни намагалися прорватися в Костянтинівку під прикриттям туману, але українські розвідники зірвали їхні плани. Так вдалося знешкодити чимало окупантів і техніки, частина росіян відступила від населеного пункту.